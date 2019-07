Une jeune fille en quelques pages

En 2013, Catherine Martin réalisait Une jeune fille, son quatrième long métrage (notamment après le très beau Trois temps après la mort d’Anna). Encore une fois, elle y perfectionnait un art qui explore l’intime, tissé de contemplation, de beauté et de relations interpersonnelles complexes, en suivant la fuite de Chantal, une adolescente mal dans ses baskets, recueillie par un agriculteur amoureux de sa terre.

Une jeune fille, de Catherine Martin Photo : K-Films Amérique



Pour évoquer ce film sensible et émouvant, porté par Ariane Legault et Sébastien Ricard, Catherine Martin a choisi et commenté pour nous l’extrait qu’elle préfère de son scénario.







« Ce que ressent Chantal à ce moment précis du film, c’est une sorte d’éveil. Elle découvre confusément qu’elle se sent bien dans cette nature qui l’entoure et qui correspond à un monde nouveau, à des sensations pour elle jusque-là inconnues. Dans cette forêt presque magique, où elle devient attentive au moindre bruissement des feuilles des arbres, aux craquements, aux chants lointains des oiseaux, et à l’odeur sucrée de la résine collante d’un conifère, elle s’éveille à elle-même.

Je ne connaissais pas les lieux où nous allions tourner : pour les décrire, je les ai imaginés. Au tournage, la réalité a souvent dépassé les espérances. Par exemple, dans l’extrait choisi, le plan où Chantal descend de son véhicule tout-terrain et prend un temps d’arrêt avant d’entrer dans la forêt. À l’écriture du scénario, je n’aurais pas pu prévoir le changement de lumière du soleil, qui l’éclaire tout à coup comme par magie, puis l’accalmie du vent. Cela nous a été donné. Même chose pour la forêt que nous avons découverte le jour même du tournage. Elle était plus belle, plus évocatrice, que celle décrite sur papier.

Par contre, la réalité des lieux nous amène aussi son lot de contraintes. Dans le scénario, Chantal devait mettre une main dans l’eau tourbillonnante, mais le jour du tournage, la rivière avait gonflé et s’est avérée trop dangereuse pour que nous nous en approchions. Pour des raisons de sécurité (nous étions une petite équipe avec des moyens limités), nous n’avons malheureusement pas pu tourner la scène comme prévu. Les plans de la rivière qui sont dans le film ont été tournés plus tard, avec une équipe réduite.

En revoyant le film pour cet exercice, moi qui n’aime pas beaucoup revoir mes films, car je suis très sévère à l’égard de mon travail, j’avais oublié à quel point la monteuse, Natalie Lamoureux, et moi avions changé l’ordre des scènes, surtout dans la partie la plus longue, celle après l’arrivée de Chantal chez Serge. Des scènes ont été coupées et d’autres placées ailleurs dans le film, parce que pendant le montage, notre mot d’ordre, à Natalie et moi, c’est de suivre le fil émotionnel des êtres, leur récit intérieur. Cet extrait ne fait pas exception. Ce n’est pas nouveau : à chaque film de fiction que j’ai fait, la même chose s’est produite.

Malgré le long travail d’écriture et de réécriture que j’accomplis avant le tournage, la matière cinématographique devient la plus forte. Le scénario est une ossature, une trame, mais on doit sans cesse composer avec la réalité d’un tournage. Il n’en reste pas moins que ce travail préalable reste un travail nécessaire qui nous permet d’accueillir les cadeaux que nous offre le réel, comme une forêt aux allures de cathédrale ou la lumière changeante du soleil dans un ciel d’automne. »





