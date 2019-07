Le trésor d’ICI Tou.tv : Discorde (Broken), de Rufus Norris

Le cinéma britannique se sortira-t-il un jour du réalisme social? Peut-être pas. Toutefois, il reste qu’entre l’humanisme âpre d’un Ken Loach, la sensualité rugueuse d’une Andrea Arnold ou l’empathie mesurée d’un Mike Leigh, d’autres avenues de ce courant faisant du grand écran un miroir où s’anoblissent tous ceux que la société préfère ignorer sont encore à emprunter. C’est ce qu’a, entre autres, réussi Rufus Norris, un ancien metteur en scène de théâtre et d’opéra, dans son premier long métrage, Discorde.

Au cœur de Discorde, il y a Skunk, une drôle de petite fille aux portes de l’adolescence, diabétique et observant la violence quotidienne du quartier où elle vit avec un apparent détachement qui n’empêche en rien les bouleversements intérieurs. D’autant que cet été est son dernier avant l’entrée au collège, un monde qu’elle ne connaît que par légendes urbaines et autres rumeurs. Celles-ci ne sont peut-être rien comparées à ce qu’elle y vivera.

Puis, dans Discorde, il y a encore le père de Skunk, son grand frère, son professeur, son aspirant amoureux, et son voisin, un jeune homme malade, pris pour souffre-douleur par trois jeunes filles particulièrement arrogantes. Ce monde, Skunk ne le comprend pas tout à fait et elle essaye d’y faire sa place, en perdant à chaque nouvel affrontement un peu d’innocence.





Discorde, de Rufus Norris Photo : BBC Films



Il s’agit de réalisme social, donc, mais à la sauce du récit d’initiation et d’adolescence en pleine effervescence. Voilà le chemin suivi par Discorde qui, en outre, a l’intelligence de sans cesse chercher le contraste entre une réalité brutale et rude et une mise en scène, toute en douceur, en direction photo cotonneuse et en couleurs pastel. L’un nourrit l’autre et vice-versa, bien sûr, et chacun devient une composante essentielle à l’atmosphère de ce film oscillant entre gravité, banalité, monde imaginaire et sombre légèreté, sensibilité et énergie, pessimisme et lyrisme.

Comme toujours, c’est aussi par la présence d’acteurs impeccables que le récit complexe et sans aucun manichéisme de Discorde, adapté du roman de Daniel Clay, parvient à toucher le public droit au cœur. Confirmés, Tim Roth et Cillian Murphy mènent le bal, multipliant les enjeux en portant la réflexion vers la difficulté, parfois aussi ardue, que l’on peut avoir à être adulte et, pire encore, parent, mais leur présence n’empêche jamais la lumière de la jeune Éloïse Laurence de briller. Fébrile, perdue, mais sans jamais surjouer la marginalité, elle est la révélation de ce film, qui invente son propre chemin, entre mythe et naturalisme, entre modernité et tradition.





Découvrez Discorde sur ICI Tou.tv. La bande-annonce (source : YouTube).