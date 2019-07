De père en flic 2 en 10 répliques

Plus vif, plus jeune, plus moderne : aucun doute, De père en flic 2, d’Émile Gaudreault, ne fait pas que combler les attentes suscitées par le premier film de la série en 2009, il les dépasse. Comédie ultra-tonique, où la relation père-fils du premier film a été remplacée par la relation de couple comme vecteur de comédie – nos deux policiers infiltrent en effet cette fois un « camp d’entraînement » pour couples afin de résoudre leur enquête –, son dynamisme tient autant aux comédiens qu’aux répliques. Côté, impeccable, Houde, plus verbomoteur que jamais, mais aussi Karine Vanasse, Julie Le Breton, Patrice Robitaille, Yves Jacques, Sonia Vachon ou Hélène Bourgeois-Leclerc; les comédiens ont de l’abattage. Nous avons retenu 10 répliques cultes.





« On habite à Terrebonne, chérie. Le salon de bronzage, c’est la chose la plus dangereuse en ville. »





– T’es là, mais t’es pas là.

– C’est ça, je suis le Messmer du SPVM.





De père en flic 2, d'Émile Gaudreault Photo : Les Films Séville Inc.



« Tu savais que c’était l’arrière-grand-père de Cœur de pirate? C’est pour ça qu’il a des tattoos. Sa première blonde, c’était la Bolduc. »





« Mon pénis, c’est comme un moine tibétain : il est muet, il est chauve et il est patient. »





« Quand tu peux faire plus, tu peux faire moins. Demande au gars qui a fait les pyramides en Égypte s’il peut faire un cabanon. »





Louis-José Houde et Michel Coté dans une scène du film « De père en flic 2 » Photo : Karine Dufour



– On dit qu’un enfant qui n’est pas touché, c’est de la torture. Ben moi, ma mère, c’était l’État islamique, et ma maison, Guantanamo.

– Ah, c’est pour ça que tu ne veux pas aller à Cuba!



« Oubliez pas, pour qu’un couple marche, faut qu’il y en ait un qui meurt. »





– C’est une inception de mauvaise idée [...] Tu ne sais même pas c’est quoi une inception!

– Non, mais je sais c’est quoi une claque sur la yeule!





De père en flic 2 prendra l'affiche dans les cinémas le 14 juillet. Photo : Radio-Canada/Courtoisie



« Aimez-vous, câlisse! »





« Si t’es pas capable d’accepter que l’amour, parfois, c’est d’la marde, tu comprends rien à l’amour! »







De père en flic 2, d’Émile Gaudreault, sur ICI Télé, le vendredi 5 juillet à 20 h.