5 bonnes raisons de succomber à Whiplash

Depuis, il y a eu La La Land et First Man. Mais en 2014, le grand public découvrait le nom du cinéaste américain Damian Chazelle grâce à ce film aussi sadique que tonique, notamment récompensé au Festival de Sundance et à la Quinzaine des réalisateurs. Voici au moins cinq raisons de se laisser tenter, si ce n’est déjà fait.



Parce que les regards lucides et sans concession sur les coulisses du merveilleux monde de la musique vu comme un univers dominé par la performance et la souffrance, ne mentons pas, nous adorons ça.





Whiplash, de Damian Chazelle Photo : Daniel McFadden



Parce que la relation perverse et toxique entre un jeune batteur de jazz de 17 ans à l’ego surdimensionné et son professeur sadique, au conservatoire de Manhattan, se glisse directement sous la peau pour mieux nous faire suffoquer.



Parce que Chazelle a lui-même fait des études pour devenir batteur et que ce surplus d’authenticité, mêlé à une sauvagerie sexy, se sent et lui permet d’opérer sa grande manipulation des sentiments, pour notre plus grand plaisir.





Whiplash, de Damian Chazelle Photo : Métropole Films Distribution



Parce Whiplash nous a fait découvrir un jeune acteur déterminé et passionnant, Miles Teller, et que, face à lui, J.K. Simmons dévoile un charisme vénéneux irrésistible.



Parce que le film est construit comme un crescendo musical prenant, tissé par l’efficacité du récit, la sensualité de la musique et la passion extrême qui déborde des personnages : un cocktail explosif.





Whiplash, sur ICI Télé le vendredi 21 juin à 20 h. La bande-annonce (source : YouTube).