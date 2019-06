Camion en quelques pages

En 2012, Rafaël Ouellet finalisait son quatrième film (après Le cèdre penché, Derrière moi et New Denmark), peut-être son plus beau, récit d’une relation à reconstruire entre un père camionneur et ses deux fils, tous trois aussi tristes que désengagés du monde.

Masculin, sans oublier d’être sensible; retenu, sans oublier d’être généreux; taiseux, sans oublier d’en dire beaucoup, Camion, c’est aussi la rencontre de trois acteurs : Stéphane Breton, Patrice Dubois et Julien Poulin – logiquement récompensé du prix Jutra du meilleur acteur (en plus notamment du prix du meilleur réalisateur pour Rafaël Ouellet au Festival international du film de Karlovy Vary).

En exclusivité, Rafaël Ouellet a bien voulu revenir pour nous sur ce film touchant et puissant, en commentant son extrait préféré du scénario.



Scène 135

"Il était hors de question de montrer ou d’entendre l’autre bout de la conversation. C’est un procédé que je ne trouve pas cinématographique du tout.

En passant de la scène lors de laquelle Alain (Stéphane Breton) fait une sortie de route et place un appel à celle où Samuel (Patrice Dubois) répond et évoque la neige, j’ai pris le pari que le spectateur ferait l’équation que les deux frères se parlent, même si logiquement Alain appellerait une remorqueuse.

Le pari aussi que le spectateur comblerait l’autre bout de la conversation, qu’il comprendrait qu’Alain ne mentionne pas son accident, qu’il informe son frère qu’il neige beaucoup dans le Témiscouata et qu’il mentionne leur père, qui sera certainement heureux de cette tempête tant attendue et de se retrouver enfin derrière un volant de camion, chose qui sera confirmée dans les deux scènes suivantes, les deux dernières du film.

Dans un cinéma traditionnel ou narratif, on doit souvent « dire » les choses, mais lorsque cela est possible, je préfère les montrer ou les évoquer (caméra, mise en scène, montage) ou parfois, le dire autrement, que ce soit par le son, par la musique, ou encore par le silence.

La copie du scénario est celle que je conserve pour mes archives. C’est la copie « lignée » par Isabelle Faivre-Duboz, scripte et complice. Le mot « plate » n’est pas français (ce serait plutôt décourageant), c’est « plate » en anglais qui pourrait être traduit par « cadre sans acteur », il s’agit des plans qui nous ont permis d’ajouter la neige en postproduction."





Camion sur ICI Télé, dimanche 23 juin, 1 h 41. La bande-annonce (source : YouTube)