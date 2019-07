3 bonnes raisons de (re)découvrir Avant que mon cœur bascule

- Pourquoi tu reviens toujours me voir?

- Parce qu’y a personne d’autre.

En 2012, après Comment ma mère accoucha de moi durant sa ménopause, La vie avec mon père et Le banquet, Sébastien Rose réalise un drame pulsionnel et prenant. Le film raconte la relation étrange et complexe entre une jeune marginale qui détrousse ceux qui la prennent en stop et la veuve d’un homme dont elle a causé la mort. Il est passé un peu inaperçu au moment de sa sortie, mais il mérite assurément le détour.

C’est un film qui ose

Violent, voire même brutal, Avant que mon cœur bascule ose une rugosité âpre assez inédite portée par une mise en scène nerveuse et toujours en mouvement ainsi que par un montage très vif. Laissant place aux silences, préservant le mystère de ses personnages en les observant à la juste distance et en brouillant les pistes, il insiste parfois un tantinet sur ses symboles, mais comprend – fait rare au cinéma – que le spectateur est un être doué de perspicacité à qui on n’a pas besoin de tout expliquer.





Il nous fait découvrir une actrice

Il fallait du panache pour s’imposer aux côtés des charismatiques Sophie Lorain et Sébastien Ricard. Et la jeune Clémence Dufresne-Deslières en a fait preuve. À peine âgée de 17 ans, l’étudiante débarque dans le film comme une tornade. Depuis, on l’a vue ici et là (dans Guibord s’en va-t’en guerre et Squat), mais dans ce film, elle déploie une énergie mauvaise et séduisante, constamment à fleur de peau, entre sauvagerie, culpabilité et découverte de la compassion particulièrement marquante, au point d’évoquer une lointaine cousine de Sandrine Bonnaire dans Sans toit ni loi, d’Agnès Varda.





Il refuse les clichés

Non, la petite délinquance n’est pas nécessairement fille de la « ville-repaire-de-tous-les-vices ». Non, un film n’est pas obligé de rendre sa violence, ses malaises ou sa sensualité sensationnels pour faire naître un trouble. Non, les personnages ne sont pas obligés d’avoir un passé. Non, les veuves ne sont pas toutes éplorées. Non, le récit d’initiation adolescente n’est pas nécessairement plein de morale et de rédemption. Et oui, parfois les bons films n’ont pas les carrières qu’ils méritent.





La bande-annonce (source: YouTube)