Case départ : peut-on rire de tout? Cinq preuves que oui

Si dans la vie, il aide certainement, au cinéma, le rire a pu devenir une arme d’une efficacité redoutable contre :

- L’esclavagisme

Case départ est le premier long-métrage coréalisé par Thomas Ngijol, Fabrice Eboué (deux humoristes français) et Lionel Steketee. Et son ambition a de quoi faire grincer des dents : faire ricaner en suivant deux frères d’origine antillaise, mais que tout oppose dans leur voyage magique en 1780. Car après avoir déchiré l’acte qui a affranchi leurs ancêtres de l’esclavage, les deux hommes se retrouvent eux-mêmes esclaves. Racisme, intégration, immigration : tout passe au tordeur de l’humour, entre acidité et sinistrose, des deux humoristes et fait constater qu’entre hier et aujourd’hui, la différence est parfois bien mince.



Case départ, Thomas Ngijol, Fabrice Eboué et Lionel Steketee, 2011. La bande-annonce (source: YouTube)



- L’Holocauste

Rire pour camoufler l’horreur? C’est le défi que se lance La vie est belle, en racontant l’histoire de Guido, un père italien prisonnier d’un camp de concentration avec son fils en 1943. Des grimaces, du burlesque, un imaginaire constamment stimulé… Le père devenu clown pour que son fils puisse être protégé, le plus possible, de l’atrocité de l’Holocauste est un des personnages les plus touchants du cinéma contemporain. Oscar du meilleur acteur, du meilleur film étranger, de la meilleure musique, César du meilleur film étranger, Grand prix du Festival de Cannes… Les récompenses ont plu et avec raison sur ce film immensément poétique.



La vie est belle, Roberto Benigni, 1998. La bande-annonce (source: YouTube)



- Le(s) totalitarisme(s)

Si Benigni rendait ouvertement hommage au Dictateur de Charlie Chaplin, le cinéaste et acteur britannique aura été le premier (et probablement le meilleur) à réussir cet étrange mariage entre humour et horreur en réalisant son premier film parlant. Parodiant Adolf Hitler, éructant grossièrement, dansant maladroitement autour et avec un globe terrestre, son dictateur Adenoid Hynkel n’est pas qu’un des personnages les plus drôles de l’histoire du cinéma. Il est également l’une des expressions les plus puissantes de ce que peut être le courage artistique. Car Le dictateur a pris l’affiche aux États-Unis… en 1940. Le discours final, plaidoyer pour la justice, l’égalité et l’engagement, reste, encore aujourd’hui, un des moments les plus tire-larmes et exaltants de l’histoire du cinéma.



Le dictateur, Charlie Chaplin, 1940. Un extrait (source: YouTube)



- Le terrorisme

L’humour anglais… acide, corrosif, noir. On aime ou on déteste. Mais qu’il nous rebute ou nous enchante, We Are Four Lions, premier long-métrage de Chris Morris, est un des représentants les plus audacieux de ce sens de la comédie capable de s’attaquer à tout… même au terrorisme. Car ces quatre lions, ce sont des jeunes hommes déterminés à devenir des soldats du djihad sur le territoire britannique, mais résolument trop stupides pour y arriver. Organisation défaillante, plan pensé avec quatre bouts de ficelles (où trouver du nitrate d’argent? Sur Amazon, bien sûr…)… rien ne fonctionne. Sauf le rire du spectateur, peut-être difficile, mais vraiment cathartique devant ce monument de mauvais esprit qui rappelle que tirer avant de penser n’a jamais été que l’apanage des imbéciles.



We Are Four Lions, Chris Morris, 2010. La bande-annonce (source: YouTube)



- Le racisme

On se gardait le meilleur pour la fin. Le meilleur, autrement dit : l’impayable Mel Brooks, réalisateur de l’inouï Le shérif est en prison où il interprète un gouverneur pétomane et un chef autochtone parlant le yiddish, l’Amérique de 1874 décrite avec des anachronismes à la pelle, un village frontalier de l’Ouest entièrement blanc où débarque un shérif noir, envoyé sur place pour faire fuir les habitants. En pleine ligne de mire de cette irrésistible satire, le racisme dont l’absurdité est étalée devant nous dans ses moindres détails. À noter, ceci expliquant probablement cela : John Wayne, qui avait été approché pour rejoindre la distribution, et apporter son poids mythique d’acteur fétiche du western, a préféré décliner.



Le shérif est en prison, Mel Brooks, 1974. Un extrait (source: YouTube)











Case départ, le 3 juillet, à 9 h sur ICI Télé