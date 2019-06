3 bonnes raisons de (re)voir Les choristes

En 2004, le cinéaste français Christophe Barratier adaptait à sa sauce La cage aux rossignols, réalisé par Jean Dréville en 1945. Une entreprise couronnée de succès, puisque Les choristes, lauréat du César de la meilleure musique, est devenu un des plus gros succès d’entrées en salle du cinéma français. Voici au moins trois bonnes raisons de pousser la chansonnette avec lui.





Les choristes, de Christophe Barratier Photo : Vega Films

La recette « contexte triste + bonté humaine » a déjà fait ses preuves

Comme Monsieur Batignole, de Gérard Jugnot, ou Effroyables jardins, de Jean Becker, Les choristes plonge dans un pensionnat rigide, cette fois en 1949, où un surveillant initiera les mauvais garçons qui y vivent (en particulier une tête forte à la voix d’ange) à la musique chantée en chorale pour mieux les révéler à eux-mêmes. Nostalgie et sentiments? À votre bon cœur, m’ssieurs-dames.





Les choristes, de Christophe Barratier Photo : Vega Films

Un trio d’acteurs complémentaire

Pour assurer l’efficacité d’un bon film réconfortant, le choix des acteurs est primordial. Et sur le sujet, Les choristes ne s’est pas trompé en misant sur trois forces différentes et particulièrement complémentaires : la sévérité de Jean-François Berléand (qui campe un directeur dictatorial), la bonhomie de Gérard Jugnot (optimiste professeur de chorale) et le charisme attachant de Kad Mérad (en dur au bon fond).





Les choristes, de Christophe Barratier Photo : Vega Films

La musique, encore la musique, toujours la musique

Vendue à plusieurs millions d’exemplaires, la bande originale des Choristes, composée par Bruno Coulais, et chantée par Les petits chanteurs de Saint-Marc (une chorale lyonnaise) a assurément fait beaucoup pour le succès du film, en particulier la chanson Vois sur ton chemin, véritable hymne du film. Un succès qui a fait beaucoup pour réaffirmer la popularité du chant choral chez les enfants, un peu partout dans le monde, et qui a notamment permis à Serge Denoncourt de transformer le film en spectacle musical au Québec.





Les choristes, sur ICI Télé le vendredi 28 juin, à 9 h. La bande-annonce (source : YouTube)