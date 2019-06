Le trésor d’ICI Tou.tv : Le bruit des arbres, de François Péloquin

Quelque part en Gaspésie, Jérémie, 17 ans, vit avec son père Régis à la ferme forestière. Si ce dernier est plutôt du genre taiseux et bourru, cela ne l’empêche pas de s’inquiéter pour Jérémie, dont tout le monde peut voir qu’il comble son désœuvrement en cherchant les sensations fortes, notamment au volant avec ses amis, du hip-hop plein les oreilles.

La relation père-fils? De Gaz Bar Blues à Camion, en passant par tant d’autres films, oui, c’est bien l’un des thèmes chéris du cinéma québécois. Toutefois, François Péloquin, qui réalisait son premier long avec Le bruit des arbres, parvient à s’en emparer avec originalité, ce qui n’est pas peu dire.





Le bruit des arbres, de François Péloquin Photo : Christian Mouzard



Original parce que, d’abord, restant mystérieuse et sans explication, cette relation devient vite chargée en symboles. À travers ces deux personnages, ce sont en effet deux visions du Québec qui se côtoient : celle des traditions, du travail et de l’intériorité (incarné par un Roy Dupuis plus charismatique et puissant que jamais) et celle de la perte de repères et des rêves impossibles (qui se lit à travers le jeu d’Antoine L’Écuyer, passionnant). Deux visions qui semblent opposées, comme le père et le fils, et qui ont du mal à se réconcilier.

Si le fond y est, la forme, elle aussi, aide Le bruit des arbres à se singulariser. Arrimant les uns aux autres une trentaine de tableaux impressionnistes, tantôt forts, tantôt plus anodins, avec fluidité, le film décrit aussi la vie rurale et estivale avec un sens de l’image rare.

Photographie chaude et lumineuse, cadrages sensibles et significatifs : tout compose alors une mise en scène entêtante, réussissant à faire pousser du mythe sur un naturalisme saisissant, ou le contraire. Si le récit, parfois, aurait certainement gagné à être un brin plus vigoureux, on reconnaîtra sans difficulté l’éclosion émouvante et envoûtante d’un œil de cinéaste que l’on a hâte de voir posé ailleurs.

