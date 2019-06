3 raisons de (re)découvrir Triptyque

C’est une libraire à Québec, qui sort de l’hôpital après une crise de schizophrénie. C’est une chanteuse de jazz, à Montréal, qui doit se faire opérer d’une tumeur au cerveau. Et c’est un neurochirurgien allemand, qui exerce à Londres.

Eux, ce sont les trois héros tristes de Triptyque, une œuvre d’une rare luminosité, adaptée de la pièce Lipsynch, de Robert Lepage, par ce dernier et par Pedro Pires en 2013.

Ces trois destins se croiseront aussi, évidemment, au sein de ce film singulier, où tout est multiplié par trois.





Triptyque, de Robert Lepage et Pedro Pirès Photo : Les films Séville

Trois fois plus d’inventivité

Bien sûr, Robert Lepage n’a plus rien à prouver en termes de créativité. Grand inventeur de formes et metteur en scène de génie, tant au théâtre qu’au cinéma (La face cachée de la lune, après lequel il avait déclaré ne plus vouloir faire de cinéma – grand bien lui a pris de ne pas respecter sa parole), il s’associe pour Triptyque à un autre créateur qui, si sa renommée était peut-être moins établie, n’en est pas moins tout aussi génial. Remarqué et célébré pour son court métrage Danse macabre, Pedro Pires a ainsi travaillé durant plus de trois ans avec Lepage (au départ, les trois histoires étaient séparées en trois courts métrages avant d’être unies) pour multiplier les effets de style racés, travailler la luminosité chaude et froide, ocre et glaciale, ou pour chapeauter un montage précis et vif. Cette collaboration est heureuse tant, au final, Triptyque nous plonge dans un univers d’une magnifique plasticité.





Triptyque, de Robert Lepage et Pedro Pirès Photo : Les films Séville

Trois fois plus d’émotion

Les trois personnages de Triptyque nous sont présentés à des moments de grande vulnérabilité (physique ou émotionnelle). Leurs démons rôdent, et autour de ces failles et blessures, Lepage et Pirès parviennent alors à voyager au cœur de l’âme humaine et à créer une atmosphère qui n’a rien de complaisant ou de voyeur, au contraire. L’émotion, comme magnifiée par le sublime travail de direction artistique, est décuplée, encore rendue plus sensible par les performances à fleur de peau, complexes et charismatiques de Frédérike Bédard, de Lise Castonguay et de Hans Piesbergen.





Triptyque, de Robert Lepage et Pedro Pirès Photo : Les films Séville

Trois fois plus d’utopie

La beauté de Triptyque est probablement là, dans sa croyance sincère et humble qu’au fond, la solution à notre survie ne réside que dans une chose simple : le partage. C’est par l’échange, la solidarité, la poésie, l’art et la beauté que nous pouvons, ensemble, construire des remparts contre un monde marchand et aliénant qui rejette ce qui n’est pas parfait (et ceux qui ne le sont pas). C’est naïf? Premier degré? Peut-être chez d’autres. Toutefois, chez Lepage et Pires, cette foi en ce qui reste de beau au cœur de l’humanité devient le ciment d’un film beau, triste et grave, sans jamais être lourd.







Triptyque, sur ICI Télé le 23 juin, à 0 h 07. La bande-annonce (source: YouTube)