Le trésor d’ICI Tou.tv : Mal d’amour (The Big Sick), de Michael Showalter

Un soir, à Chicago, un garçon rencontre une fille. Prémisse d’une histoire d’amour comme on en compte des millions? Pas vraiment. Car le garçon, humoriste d’origine pakistanaise, va devoir défier ses parents qui imaginent pour lui une fille aux mêmes racines et de la même culture que lui, et que la fille, juste après cette rencontre, tombe gravement malade.

S’il aborde de front et sans gants blancs la cohabitation des cultures et le vivre ensemble, le sympathique récit de Mal d’amour est-il tiré par les cheveux?

Évidemment que non, puisqu’il s’inspire – avec une sensibilité qui n’empêche jamais le mordant – de la véritable histoire vécue par le comédien Kumail Nanjiani (dont l’humour irradiait déjà dans Silicon Valley et qui interprète ici son propre rôle) et sa femme Emily V. Gordon (jouée par la charmante Zoe Kazan) qui l’ont donc coscénarisé.





Une scène du film Mal d'amour, mettant en vedette Kumail Nanjiani et Zoe Kazan. Photo : La Presse canadienne/Ho-Sarah Shatz



L’amour interracial est-il possible? Comment s’aimer sans renier ses traditions? Peut-on surmonter la maladie dans une histoire d’amour naissante? Voilà autant de réels problèmes abordés par Mal d’amour avec une candeur et une légèreté se mariant particulièrement bien à la lourdeur de ces questions. C’est peut-être grâce à la patte de Judd Apatow (producteur du film) qui, comme dans ses autres productions (de la série de Lena Dunham à Funny People), parvient à traiter ses personnages féminins comme de véritables personnages, réels, contradictoires, complexes, et qui porte aussi un regard juste assez acide sur les coulisses du métier de comique (et Dieu sait qu’elles sont moins joyeuses dans la vraie vie que sur scène).

Sorte de chaînon manquant entre les amours impossibles telles que vues dans la série Master of None et la tragédie inéluctable de Love Story, Mal d’amour a ce piquant des petits films sortis de nulle part, où se mélangent rires et larmes sans que rien ne semble forcé ou manipulé, et qui nous cueillent au cœur sans jamais donner l’impression de trafiquer la moindre émotion.

Mais surtout, en plus d’apporter sa réponse fine et nuancée à la question de la représentation de la diversité dans le cinéma américain, il a l’excellente – et rarissime – idée de miser sur une qualité que peu de créateurs semblent penser à la mode : la gentillesse, émanant ici d’hommes et de femmes qui traversent des moments difficiles avec amour, simplicité, sincérité et humour. Assurément la combinaison gagnante.





