L’arrivée (Arrival): les souvenirs de Patrice Vermette

C.R.A.Z.Y., Victoria, 1981, 1987, Prisoners, Sicario ou L’arrivée… : tous ces films ont un formidable point commun, celui d’être passés sous l’œil de Patrice Vermette, grand directeur artistique que tout le monde nous envie (il a récemment travaillé sur Vice, d’Adam McKay).

Puisque le non moins géant L’arrivée, de Denis Villeneuve, film de science-fiction humaniste et exemplaire, faisant de la maîtrise du langage le socle sur lequel bâtir un monde meilleur et pacifique, est à l’affiche sur ICI Télé, nous avons voulu parler à celui qui a imaginé les vaisseaux, le langage extra-terrestre et tout ce qui visuellement distingue autant ce film émouvant. Conversation téléphonique en direct de Budapest, où Patrice Vermette travaille présentement à la conception de… Dune!





L'arrivée, de Denis Villeneuve Photo : photo credit: jan thijs/Photo Credit: Jan Thijs



Quelles sont les qualités d’un bon directeur artistique?

Comme il s’agit de créer un univers visuel qui racontera une histoire pour un film, en suggérant un look, en dessinant des décors ou en présentant des lieux de tournages, il faut être à l’écoute! Il faut parfois savoir lire entre les lignes pour bien lire les intentions du réalisateur. Et puis, bien sûr, il faut être curieux!

Pour ma part, j’aime beaucoup travailler avec le symbolisme pour transmettre un sentiment, une idée, à travers les lieux. Et je vous avoue qu’il n’y a rien de gratuit dans les plans qu’on conçoit, ce n’est vraiment pas que de l’esthétisme. Patrice Vermette

Par exemple, la grande fenêtre avec vue sur le lac dans la maison de Louise dans L'arrivée, on la retrouve dans sa classe à l’université (le tableau blanc, qui s’ouvre sur un écran de télévision, qui est une fenêtre sur le monde) et dans le vaisseau (ce grand rectangle vitré qui donne sur l’inconnu, le mystère). Même principe avec le motif linéaire des planches de bois dans sa maison, à l’université ou dans ce long corridor vertical vers le vaisseau, ou dans le principe du cercle que l’on retrouve partout (dans le langage des extra-terrestres, à l’hôpital, dans l’université, dans la rencontre entre Louise et le général Chang) et qui évoque cette idée de roue, d’un éternel recommencement.





L'arrivée, de Denis Villeneuve Photo : photo credit: jan thijs/Photo credit: Jan Thijs



Quelles étaient vos inspirations pour L’arrivée?

La première chose qu’on s’est dite, c’est qu’on voulait que ce soit différent, que l’enveloppe visuelle ne soit pas reconnaissable. Il y a eu beaucoup de modes dans la science-fiction : les soucoupes volantes, puis un esthétisme inspiré par 2001 : l’odyssée de l’espace.

Et on a souvent le réflexe de créer des choses qui ressemblent à ce que l’on connaît, qui sont « humaines ». Mais nous voulions créer un univers étrange, qui ne soit pas compréhensible au premier regard, qui reste mystérieux et surprenant pour le spectateur. Patrice Vermette

Pas de cabine de pilotage ou de petites lumières sur les vaisseaux, mais une atmosphère qui suscite des questionnements : pourquoi les vaisseaux n’atterrissent pas? Qu’est-ce que veulent dire ces cercles de fumée noire? Un langage, un mécanisme de défense? Le mot « alien » a été très important dans la conception! Sinon, je m’inspire souvent du monde des arts, de la photographie, en particulier de l’artiste visuel James Turrell. J’avais vu son expo à Los Angeles, et Denis l’avait vue à New York. Bien longtemps avant L’arrivée. Et quand on s’était parlé de cette expo, on s’était tous les deux dit que si un jour on faisait un film de science-fiction, il faudrait que ça s’en inspire! Ce qu’on a fait en concevant l’intérieur du vaisseau comme un temple, sombre, en pierre, invitant au calme et à la méditation (contrairement à ce qui se passe sur Terre, au sein de l’armée, où la blancheur évoque davantage la course, la panique, le chaos).





L'arrivée, de Denis Villeneuve Photo : photo credit: paramount pictures/Photo credit: Paramount Pictures



Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de toute cette aventure?

C’était tout de même un gros film, mais paradoxalement, je garde le souvenir d’un film tourné avec mes amis, à la maison, dans nos lieux. C’était un gros cadeau, parce que ça n’arrive pas souvent!





