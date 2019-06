Mathieu Roy et les souvenirs de L’autre maison

Il y a un fils, photographe de guerre, qui vit à Paris. Et un autre , plus jeune, qui vit dans une maison perdue au fond des bois pour mieux s’occuper du père, octogénaire qui perd la mémoire. Il y a aussi un trio d’acteurs formidables (Marcel Sabourin, Émile Proulx-Cloutier et Roy Dupuis), une histoire conçue à partir d’une matière bien réelle, une mise en scène qui comprend avec finesse comment évoquer tant la culpabilité du premier que l’anxiété du second et la confusion du troisième. Et au fond, sans autoapitoiement, il y a surtout une observation juste, honnête et émouvante de ce que la maladie peut faire aux familles.

Puisque la question de la mémoire est au cœur de L’autre maison, nous avons voulu jaser souvenirs avec Mathieu Roy.

Y a-t-il un souvenir du tournage qui vous reste encore en tête aujourd’hui?

L’autre maison était mon premier tournage de fiction [ndlr : avant cela, Mathieu Roy avait réalisé le documentaire Surviving Progress], alors le souvenir que j’en conserve est tiraillé par cette sempiternelle lutte contre le temps qui fuit.

Puisqu’il s’agit d’une histoire inspirée du voyage au bout de la nuit que mon père avait entamé vers le pays de l’alzheimer, je me souviens avoir été obsédé par la direction de Marcel Sabourin [qui l’interprète]. Je voulais m’assurer qu’il atteigne ce pays brumeux et confus par son regard et par sa nonchalance. Quand je repense à ce tournage, je vois donc les visages de Marcel et d’Émile Proulx-Cloutier, qui n’était jamais rassasié de notes pour incarner son personnage!





L'autre maison, de Mathieu Roy Photo : philippe bossŽ/max films/Philippe BossŽ

Vous souvenez-vous du moment où l’idée de faire ce film s’est imposée?

J’écrivais un film très différent avec le coscénariste Michael Ramsey, et lorsque Roger Frappier s’est intéressé à nous, il nous a convaincus de nous rapprocher de l’histoire que je vivais à l’époque, c’est-à-dire la disparition graduelle et pénible de mon père. J’ai trouvé l’idée pertinente, parce qu’évidemment, un premier film de fiction a plus de chances d’être sincère si le cinéaste touche à un matériau, à des préoccupations qu’il vit et qui le préoccupent. Avec le recul, il est évident que j’ai voulu rendre hommage au panache de mon père, qui, devant l’impitoyable et effroyable dégénération de sa personne, a su conserver une humanité et un sens de l’humour impressionnants.

De toute l’aventure du film, quel est pour vous le souvenir le plus marquant?

Même si l’idée maîtresse est personnelle, Michael Ramsey et moi avons voulu faire un film dont la portée est universelle. Donc, en plus de la fuite de la mémoire du père, nous avons créé un personnage en fuite devant ses responsabilités face au spectacle désarmant du déclin paternel.

Le film réfléchit à la question des proches aidants. Prendre soin d’un grand malade n’est pas de tout repos. C’est beaucoup de responsabilités. Il est tentant de fuir devant la maladie. Mathieu Roy

Nous avons créé deux frères diamétralement opposés. L’un s’occupe de façon totale de son père. Il ne veut pas le confier à un centre, alors que le plus vieux est déjà engagé dans une carrière et pense qu’il faudrait le placer. C’est une réflexion sur les liens qui nous unissent à nos parents. Je me questionnais aussi par rapport à moi-même; est-ce que j’aurais pu en faire plus? Le réflexe, c’est de fuir parce que c’est dur. Nous, on a dû placer mon père dans un CHSLD. On allait le voir, mais ça faisait peur de le voir. Et des fois, on se dit qu’on aurait pu y aller plus souvent. C'est une réflexion sur le pourquoi de la “fuite”. Chacun a ses raisons.

Et donc, pour revenir à ce souvenir le plus marquant, je pense que, sans contredit, c’est la somme des histoires que les gens viennent me raconter après le film. Ils ou elles y ont vu leur père, leur frère, leur mère ou eux-mêmes, et donc, je sens que par cette catharsis, j’entre en communion avec le public.

Quel est le premier film que vous avez vu et quel souvenir vous en reste-t-il?

Le premier film que j’ai vu doit être Bach et bottine ou Dune, de Lynch, à l’Université de Montréal, je ne sais pas ce que je faisais là, je devais avoir 9 ans, et la scène avec David Bowie et le feu m’avait traumatisé! Mais le vrai premier film au sens de cinéma, c’est 8 ½, de Fellini, que j’ai vu un 24 décembre, seul avec mon père. Ce film a changé ma vision du monde et du cinéma, et j’ai su à ce moment que je ferais du cinéma. Plus tard, lorsque je travaillais avec Martin Scorsese sur The Aviator, il m’a offert le magnifique livre The 200 Days of 8 1/2, une sorte de journal du tournage fait par une journaliste, amie et probablement amante de Federico! Un livre absolument superbe pour les amateurs de Fellini.

À vos yeux, quel est le plus beau film sur le souvenir?

Justement, il y a tellement de beaux films sur le souvenir, la mémoire en fuite, le temps distordu, etc. Les films de Théo Angelopoulos, les films de Tarkovski, dont Solaris, mais aussi les films de Fellini, Amarcord, Satyricon, ou le moins connu Ginger et Fred, un de mes préférés du maestro...

