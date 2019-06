Le trésor d’ICI Tou.tv : Moi Tonya, de Craig Gillespie

Peut-on réussir un biopic en y distillant mensonges et déclarations contradictoires? La vérité est-elle la seule pierre d’assise d’un récit? Vouloir savoir ce qui s’est passé est-il moins important que d’avancer au gré de rebondissements de plus en plus insensés? En plus de poser ces questions, déjà passionnantes, Moi, Tonya réussit à être un film profondément enthousiasmant.

Cette histoire, nous la connaissons tous. En tout cas, ses éléments les plus spectaculaires. Alors que les Jeux olympiques de Lillehammer approchent, la patineuse vedette Nancy Kerrygan est agressée et son genou est brisé. Peu de temps après, on apprend que cette agression a été commanditée par le mari de Tonya Harding, la principale rivale de Kerrygan.

Ce que l’Histoire a oublié, mais que le film évoque, c’est tout ce qui a précédé cette agression terrible. Les débuts de la petite Tonya, à Portland, en Oregon, dans une famille pauvre sous le joug d’une mère tyrannique. Son don évident pour le patinage artistique, elle qui sera la première à réussir un triple axel. L’école, qu’elle quitte à 15 ans, et son mariage avec Jeff, un homme violent qui la bat.





Moi, Tonya, de Craig Gillespie Photo : LuckyChap Entertainment



Sur de telles informations, Moi, Tonya aurait pu devenir ce biopic Wikipédia dopé au misérabilisme et aux effets racoleurs. Mais Craig Gillespie a plutôt brillamment choisi la voie contraire. Les déclarations de tous les participants à ce drame se contredisent, les mensonges s’accumulent, et ce, dans une forme qui emprunte autant au faux documentaire qu’au film le plus stylisé (adresses au spectateur, écrans fragmentés, narration hors-champ, direction artistique évoquant The Royal Tenebaums, de Wes Anderson…).

Maintenant volontairement le flou, s’éloignant avec bonheur de la règle voulant que la vérité soit sacro-sainte, le film réinvente alors tout simplement le genre du biopic, en étant tout aussi drôle que triste, ludique que sincère. D’abord, parce qu’il s’élève bien vite au-dessus du fait-divers pour plutôt parler des relations mère-fille, de la pression du sport professionnel sur les femmes, du sport comme revanche sociale…

Mais ensuite, et surtout, parce qu’il est porté par l’incroyable Margot Robbie. D’une assurance qui éblouit, l’actrice trouve en Tonya Harding un rôle qui lui permet de montrer que, comme la patineuse, elle est bien plus qu’une jolie blonde de plus, mais une actrice de talent, multidimensionnelle et attachante. Bien sûr, qu’à ses côtés excelle Allison Janney, qui transforme la mère d’Harding en personnage tragi-comique, ne gâche rien, bien au contraire.





Découvrez Moi, Tonya sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).