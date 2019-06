Les grands films de juin!

Mis à part le soleil et la douceur de vivre, que vous réserve le mois de juin en matière de belles et de grandes émotions? Suivez le guide et découvrez nos grands films du mois de juin.

Le 7 juin : Les 3 p’tits cochons 2, de Jean-François Pouliot (2016)



Le 14 juin : L’arrivée, de Denis Villeneuve (2016)



Le 21 juin : Whiplash, de Damian Chazelle (2014)



Le 28 juin : De père en flic, d’Émile Gaudreault (2009)





Bon cinéma à tous!