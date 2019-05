Gala Québec Cinéma : qui va gagner?

Qui repartira avec le titre envié de meilleur film de l’année? La jeune vie adulte de Ricardo Trogi (1991) saura-t-elle séduire plus que le destin trouble d’un poète marginal (À tous ceux qui ne me lisent pas)? Une colonie (Geneviève Dulude-De Celles) sera-t-il plus primé que La grande noirceur (Maxime Giroux)? Sortez vos tableaux, et place aux prédictions!

MEILLEUR FILM

1991 – Ricardo Trogi

À tous ceux qui ne me lisent pas – Yan Giroux

La Bolduc – François Bouvier

Genèse – Philippe Lesage

La grande noirceur – Maxime Giroux

Répertoire des villes disparues – Denis Côté

Une colonie – Geneviève Dulude-De Celles

Variée, la sélection ne laisse présager aucun favori sur le papier, puisque tous les nommés ont un atout certain. Dans ce genre de situation, c’est en général le choix du consensus qui s’impose. Et en portant ces lunettes, le 1991 de Trogi, sympathique et tonique, pourrait bien réconcilier tout le monde.

1991, de Ricardo Trogi Photo : Les films Séville

MEILLEURE RÉALISATION

Denis Côté – Répertoire des villes disparues

Geneviève Dulude-De Celles – Une colonie

Maxime Giroux – La grande noirceur

Yan Giroux – À tous ceux qui ne me lisent pas

Ricardo Trogi – 1991

Ambitieuse, ample, habillant autant les grands espaces que les recoins sombres et confinés d’une beauté parfois maladive, la mise en scène de Maxime Giroux dans La grande noirceur s’avère assurément un des gros morceaux formels de l’année.

Le film La grande noirceur est finaliste dans huit catégories aux Écrans canadiens. Photo : Image tirée du site du Tiff.

MEILLEUR SCÉNARIO

Guillaume Corbeil et Yan Giroux – À tous ceux qui ne me lisent pas

Geneviève Dulude-De Celles – Une colonie

André Gulluni et Claude Lalonde – Origami

Eric K. Boulianne – Avant qu'on explose

Ricardo Trogi – 1991

À la fois charge contre le confort et l’indifférence, plaidoyer pour la survie d’une culture anticonformiste et plongée sans aucun racolage dans le destin individuel d’un marginal, le scénario d’À tous ceux qui ne me lisent pas évite tous les pièges, autant du pensum théorique que du sensationnalisme sentimental.

Une scène du film À tous ceux qui ne lisent pas Photo : Films Séville

MEILLEURE INTERPRÉTATION FÉMININE | PREMIER RÔLE

Josée Deschênes – Répertoire des villes disparues

Debbie Lynch-White – La Bolduc

Brigitte Poupart – Les salopes ou le sucre naturel de la peau

Karelle Tremblay – La disparition des lucioles

Carla Turcotte – Sashinka

Si Debbie Lynch-White et Brigitte Poupart tiennent sans doute le haut du pavé de cette catégorie, la première dans un rôle dont elle s’empare avec force et puissance, la seconde en payant littéralement de son corps, c’est à Poupart, déterminée, charismatique et dévouée, que le trophée devrait revenir.

Normand D'Amour et Brigitte Poupart dans Les salopes ou le sucre naturel de la peau, de Renée Beaulieu Photo : Filmoption

MEILLEURE INTERPRÉTATION MASCULINE | PREMIER RÔLE

Jean-Carl Boucher – 1991

Pierre-Luc Brillant – La disparition des lucioles

Martin Dubreuil – À tous ceux qui ne me lisent pas

Patrick Hivon – Nous sommes Gold

Théodore Pellerin – Genèse

Il a été sacré révélation l’an dernier; pourrait-il conclure le parcours en beauté en remportant cette année l’Iris du premier rôle? On le souhaite en tout cas, car de Chien de garde à Genèse, la présence, le charisme et l’intelligence émotive de Pellerin ne se démentent pas.

Théodore Pellerin et Noée Abita dans une scène du film Genèse de Philippe Lesage Photo : Galile Marion (Otto)

RÉVÉLATION DE L'ANNÉE

Émilie Bierre – Une colonie

Irlande Côté – Une colonie

Lévi Doré – La chute de Sparte

Maripier Morin – La chute de l'empire américain

Jacob Whiteduck-Lavoie – Une colonie

Elle est rugueuse, drôle, inventive, charismatique et… minuscule. Irlande Côté aura assurément été la révélation d’Une colonie. Mais mieux, la petite fille sera aussi la révélation de notre année cinéma, celle qui lui a donné panache et insolence.

Une colonie, de Geneviève Dulude-De Celles Photo : Colonelle Films

MEILLEURE DIRECTION DE LA PHOTOGRAPHIE

Steve Asselin – 1991

Ian Lagarde – À tous ceux qui ne me lisent pas

François Messier-Rheault – Répertoire des villes disparues

Sara Mishara – La grande noirceur

Ronald Plante – La Bolduc

La compétition est féroce dans cette catégorie où chacun a fait un travail remarquable, si ce n’est plus. Difficile à départager donc. Mais pour les transes hypnotiques qu’elle provoque, pour ses jolies réminiscences scorsesiennes par moments, la photo d’Ian Lagarde mériterait son petit coup de projecteur.

MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE

Anote's Ark – Matthieu Rytz

L'autre Rio – Émilie Beaulieu-Guérette

Cielo – Alison McAlpine

Innu Nikamu : chanter la résistance – Kevin Bacon Hervieux

Pauline Julien : intime et politique – Pascale Ferland

Sundance, Hot Docs, Visions du réel et tant d’autres : le parcours d’Anote’s Ark, qui évoque avec autant de beauté que d’émotion la possible disparition d’une île du Pacifique et de toute une culture, mériterait de se conclure en beauté en remportant l’Iris.

MEILLEUR COURT MÉTRAGE | FICTION

Brotherhood – Meryam Joobeur

Fauve – Jérémy Comte

Lunar-Orbit Rendezvous – Mélanie Charbonneau

Milk – Santiago Menghini

Mon Boy – Sarah Pellerin

Si on s’explique encore mal l’absence de Marguerite (M. Farley) en nomination, on remettrait le prix sans hésiter à l’autre fleuron québécois parti jusqu’aux Oscar : Fauve, de Jeremy Comte et sa mise en scène aussi expressive qu’inspirée, capable en quelques minutes de faire surgir plus d’émotion et d’angoisse que plusieurs longs métrages.

MEILLEUR PREMIER FILM

Dix-huit longs sont admissibles, ce qui, en soi, est déjà impressionnant. Mais qui couronner? On gage qu’Une colonie, de Geneviève Dulude-De Celles, qui a su séduire autant à Berlin qu’aux prix Écrans canadiens avec sa douceur un rien mélancolique, devrait trouver là sa récompense.

