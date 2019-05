5 bonnes raisons d’entrer Dans la maison

Un garçon de 16 ans à la vie banale; des rédactions sur la vie de ce dernier faites par son meilleur ami Claude; un professeur de français (appelé Germain Germain, oui, comme le Humbert Humbert de Lolita!) qui va trouver tout un talent à ce Claude. Et voilà comment, en trois personnages, François Ozon construit Dans la maison, un thriller littéraire d’initiation aussi cérébral et sophistiqué qu’il est ludique et palpitant. Voici au moins cinq bonnes raisons d’en ouvrir la porte.





Dans la maison, de François Ozon Photo : Les films Séville

Parce qu’Ozon y mélange réel et imaginaire, en se baladant entre la vie réelle du garçon pris comme sujet de rédaction, et celle imaginée par son ami, et qu’on se laisse prendre avec facilité dans ces filets.

Parce que, sans s’embrouiller, le film aborde 1001 sujets passionnants, de l’éducation au poids des classes sociales en passant par le désir, en multipliant les rebondissements.

Parce que brillant, drôle et provocateur, le film cite aussi bien Frankenstein que Claude Chabrol, Hitchcock que le Théorème de Pasolini sans perdre une once de sa propre personnalité.





Dans la maison, de François Ozon Photo : Les films Séville

Parce que Fabrice Lucchini est y étonnant, fin et émouvant dans le rôle de ce professeur qui sera bien sûr dépassé par l’élève, et que l’acteur, pour une fois, ne vampirise pas le personnage, mais met toute sa passion et sa prestance à son service.

Parce qu’on y découvrait le jeune Ernest Umhaueur (dont on est depuis plus ou moins sans nouvelles), comète au charisme troublant, entre angélisme absolu et perversité totale, nommé pour le rôle au César du meilleur espoir masculin.











