Le Gala Québec Cinéma en trois coups de cœur

Chaque année, le Gala Québec Cinéma (sur ICI Télé, le 2 juin à 20 h) et le Gala Artisans (sur ICI ARTV, le 2 juin à 16 h) nous aident à faire le bilan de l’année cinéma en couronnant certains films qui l’auront marquée. Mais avant de connaître les choix des votants, et en restant hors des sentiers battus du trio de tête réalisation-scénario-premiers rôles, faisons, nous aussi, notre bilan en trois coups de cœur, des personnes (toutes trois en nomination) qui auront contribué à rendre cette année cinéma aussi inspirante que singulière.





Une colonie, de Geneviève Dulude-De Celles Photo : Colonelle Films

Irlande Côté, dans Une colonie (de Geneviève Dulude DeCelles, à voir sur Tou.tv)

Elle est haute comme trois pommes, mais déplace plus d’air que n’importe quelle géante. Véritable révélation, Irlande Côté pimente les scènes d’Une colonie en jouant une petite sœur sauvage et effrontée, mais profondément attachante. Son énergie, indomptable, rugueuse, complète parfaitement celle d’Émilie Bierre, plus introvertie et timide, qui joue sa grande sœur, mais surtout, la petite fille s’impose d’ores et déjà comme une nature, qui, on l’espère de tout cœur, ne se laissera assagir par personne.





Une scène du film À tous ceux qui ne lisent pas Photo : Films Séville

Ian Lagarde, pour sa direction photo dans À tous ceux qui ne me lisent pas (de Yan Giroux)

Elle est rock. Punk même. Texturée, chaude et appelant à une forme de vertige existentiel en accompagnant des transes créatrices prenantes. Génératrice de rythme et d’une forme d’euphorie maladive. Oui, la photographie d’À tous ceux qui ne me lisent pas, composée par Ian Lagarde (également réalisateur, notamment de All You Can Eat Buddha) est tout ça. Mais sans jamais non plus devenir ostentatoire et vampiriser le récit, qu’elle accompagne avec soin, devenant ainsi une composante essentielle de ce film étonnant, qui évoque avec une sensibilité rageuse le destin d’un poète marginal et radical, défendu corps et âmes par un Martin Dubreuil habité.





Répertoire des villes disparues, de Denis Côté Photo : Couzin Films

Larissa Corriveau, dans Répertoire des villes disparues (de Denis Côté)

Dans l’ancien temps, on l’aurait appelée la folle du village. Mais elle n’est pas folle. Juste anxieuse, verbomotrice, désaxée, perdue, lunaire. Tellement qu’elle finit par s’en envoler dans le ciel. De tradition plus naturaliste, le cinéma québécois offre rarement, il faut l’avouer, l’occasion de performances aussi hallucinées et enlevantes que celle que livre Corriveau dans ce film hanté par la peur de la mort, qui transforme des revenants en miroir d’une humanité rongée par la solitude et le repli. Une performance aussi étonnante qu’émouvante.





Le Gala Artisans Québec cinéma aura lieu le dimanche 2 juin, à 16 h, sur ICI ARTV

Le Gala Québec cinéma aura lieu le dimanche 2 juin, à 20 h, sur ICI Télé