Le Sprint Gala Québec Cinéma 2019 : c’est parti!

Ils sont nommés pour un prix Iris ou en ont déjà gagné un! Découvrez les films sélectionnés pour le Sprint Gala Québec Cinéma sur ICI Tout.tv. Pour vous aider à choisir lesquels regarder, nous vous avons préparé un petit guide présentant les longs métrages de fiction.





Une colonie, de Geneviève Dulude-De Celles Photo : Colonelle Films

Doux et aromatique : Une colonie, de Geneviève Dulude-DeCelles

Elle a 12 ans, l’âge de tous les possibles, et de toutes les inquiétudes, celles qu’on ne sait pas formuler et qui nous renferment sur nous-mêmes. Mylia, timide, expérimentera tout cela, réalisant peu à peu, et notamment grâce à Jimmy, un jeune Autochtone de la réserve voisine, que trouver sa place, c’est peut-être d’abord s’accepter soi-même. Doux, sans cris ni spectacle, et d’une beauté évidente, Une colonie, et sa plongée délicate dans l’adolescence, a le charme tranquille des œuvres qui, sans déplacer de montagnes, savent néanmoins toucher au cœur.





Le film La grande noirceur est finaliste dans huit catégories aux Écrans canadiens. Photo : Image tirée du site du Tiff.

Âpre et charnu : La grande noirceur, de Maxime Giroux

Réalisé malgré l’absence de soutien financier des organismes culturels, tourné à la force du poignet avec une équipe de collaborateurs talentueux (dont les auteurs Alexandre Laferrière et Simon Beaulieu, et la directrice photo Sara Mishara), et conçu pour stimuler l’imagination du spectateur plutôt que pour lui asséner des réponses : La grande noirceur est tout cela. Mais le film est aussi, à travers le destin d’un déserteur imitateur de Charlie Chaplin, une balade mi-poétique, mi-cauchemardesque, dans une Amérique dépossédée de tout repère, où règne la loi du plus fort. Que Martin Dubreuil y joue le « héros » aux côtés de Romain Duris, de Reda Kateb ou de Sarah Gadon ne fait qu’ajouter à la singularité de ce film-ovni.





Nathalie Baye et Gaspard Ulliel dans « Juste la fin du monde » de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière/Sons of Manual

Vivant et coloré : Juste la fin du monde, de Xavier Dolan

Ce film a obtenu un Iris et un grand prix du jury du Festival de Cannes. Normal, puisque cette adaptation d’une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce est pour le moins épidermique. On y raconte l’histoire d’une famille qui s’écharpe, plutôt que de se dire « je t’aime », à l’occasion du retour du fils maudit. Cadres désaxés, musique nappant une succession de gros plans attentifs et émotivité exacerbée, le tout avec les présences tantôt explosives, tantôt d’une intériorité bouleversante de Marion Cotillard, de Gaspard Ulliel, de Vincent Cassel, de Léa Seydoux ou de Nathalie Baye : Juste la fin du monde fait exploser le cadre du huis clos en décuplant les tourments intérieurs de personnages passionnés, souvent exaspérants, mais toujours touchants.





Louis Cyr: l'homme le plus fort du monde, de Daniel Roby Photo : Les films Séville

Fort et mythique : Louis Cyr, de Daniel Roby

C’était l’homme le plus fort du monde. Installé aux États-Unis en 1878, Louis Cyr est devenu un espoir et une inspiration pour tous ceux qui cherchent leur place dans le monde. Empathique et lumineux, le film de Daniel Roby a l’intelligence d’illustrer chaque exploit du costaud comme une revanche de tous les Canadiens français sur ceux qui les ont dominés ou méprisés. Du mythe à revendre!





Mommy, de Xavier Dolan Photo : Les films Séville

Émotif et inventif : Mommy, de Xavier Dolan

Ça se passe dans un futur proche. Le Québec y autorise les parents à placer leurs enfants « à problèmes » sans autre forme de procès, une solution à laquelle Die, veuve fantasque dont le fils, Steve, est une véritable tornade, n’arrive pas à se résigner, cherchant par tous les moyens à préserver un fragile équilibre. Prodigieux, époustouflant, génial… les qualificatifs ne manquent pas pour décrire cette œuvre unique, grand film d’amour dans un malin format carré 1:1, aussi fougueuse qu’insolente, et généreuse que passionnelle. En prime, les fabuleux Anne Dorval, Suzanne Clément et Antoine-Olivier Pilon n’ont peut-être jamais aussi bien servis que par ces personnages irrésistibles et bouleversants.





La Passion d'Augustine, de Léa Pool Photo : véro boncompagni-2014/Véro Boncompagni

Lyrique et féminin : La passion d’Augustine, de Léa Pool

En 1968, alors que le gouvernement instaure un système d’éducation public (qui était jusque-là religieux), mère Augustine se bat pour maintenir ouvert son couvent, situé près du Richelieu et où elle peut insuffler à ses jeunes élèves le goût de la musique. Habituée aux destins de femmes luttant pour établir leur liberté dans un monde de contraintes, Léa Pool offre un rôle en or à Céline Bonnier, mystérieuse, insaisissable et incroyablement attachante.

Sont aussi offerts sur ICI Tou.tv durant le Sprint Gala Québec Cinéma :

Les documentaires

Anote’s Ark, de Matthieu Rytz

L’autre Rio, d’Émilie Beaulieu-Guérette

Cielo, d’Alison McAlpine

Innu Nikamu : chanter la résistance, de Kevin Bacon Hervieux

Les courts métrages

Brotherhood, de Meryam Joobeur

Fauve, de Jérémy Comte

Lunar-Orbit Rendezvous, de Mélanie Charbonneau

Mon boy, de Sarah Pellerin

Bone Mother, de Dale Hayward et Sylvie Trouvé

La chambre des filles, de Claire Brognez

Mais un oiseau ne chantait pas, de Pierre Hébert

Not Your Panda, de Tigris Alt Sakda

Le sujet, de Patrick Bouchard



Le Gala Artisans Québec Cinéma sera présenté le dimanche 2 juin, à 16 h sur ICI ARTV.

Le Gala Québec Cinéma sera présenté le dimanche 2 juin, à 20 h, sur ICI Télé.