Les 5 secrets de la jeune Victoria

En 1819, une enfant naît. Avec de la chance, comme elle le dit. Car elle est destinée à devenir la reine d’Angleterre. Ce sont ces premières années de règne, passionnées et tumultueuses, que chronique Jean-Marc Vallée avec une élégance folle dans ce qui était, en 2009, son premier film américain. Mais comme rien n’égale notre envie de voir sous les jupons de la royauté, voici cinq secrets entourant Victoria, les jeunes années d’une reine.





Martin Scorsese, fan de Jean-Marc Vallée

C’est sur le tournage des Infiltrés, de Martin Scorsese, que le producteur Graham King a proposé à ce dernier de produire avec lui ce film destiné à montrer la femme derrière la souveraine. Séduits par l’idée et par le scénario de Julian Fellowes (qui depuis a notamment écrit Downtown Abbey!), Scorsese et King ont jeté leur dévolu sur Jean-Marc Vallée pour le réaliser, après avoir été soufflés par leur visionnement de C.R.A.Z.Y.

Emily Blunt déterminée

Au départ, les producteurs ont deux exigences pour attribuer le rôle de la reine à une actrice : que cette dernière soit britannique et qu’elle soit inconnue. Deux conditions qui conviennent tellement à Emily Blunt (qui à l’époque n’a pas encore l’aura d’une star) que cette dernière a tout simplement demandé à rencontrer le producteur et a exigé d’avoir le rôle. Une audace qui a payé, et qui a probablement dévoilé son tempérament de dirigeante!





Des costumes inoubliables

Qui dit film historique, dit forcément costumes. Copies exactes de robes portées par la vraie reine Victoria, assurance de 10 000 livres par robe portée, diadème et pierres reconstituées à l’aide la cristallerie Swarowski : l’équipe de Victoria n’a assurément pas lésiné sur les signes extérieurs de richesse. Un travail aussi soigné que luxuriant qui a valu au film de remporter l’Oscar des meilleurs costumes

L’ombre de la royauté

Si les décors et costumes ont été travaillés pour être les plus exacts possibles, la famille royale a, d’une certaine façon, directement adoubé le film. En effet, la princesse Béatrice, une descendante directe de la reine Victoria, fait une apparition dans Victoria, en suivante de la jeune reine. Mais surtout, c’est Sarah Ferguson, la duchesse de York et mère de Béatrice, qui est à l’origine du film, puisque c’est elle, après avoir écrit deux livres sur la reine, qui a contacté les producteurs pour qu’un film soit réalisé sur ses années de jeunesse.





Une préparation musicale

Jean-Marc Vallée l’a souvent dit : ce qui l’a séduit dans ce personnage, c’était son énergie rebelle, rock’n’roll. Grand amateur de musique, le cinéaste a d’ailleurs utilisé la musique de Sigur Ros et des Rolling Stones sur le tournage pour inspirer ses comédiens avant certaines scènes. Plus particulièrement, il a donné des devoirs musicaux à Emily Blunt pour l’aider à concevoir son personnage, en lui demandant d’écouter Trouble de Cat Stevens





