Le trésor d’ICI Tou.tv : La légende de la Palme d’or, d’Alexis Veller

Une fois n’est pas coutume, c’est du côté d’une version courte d’un documentaire que nous ferons notre arrêt hebdomadaire. Un documentaire particulièrement d’actualité, puisque c’est cette semaine que débute le Festival de Cannes, au terme duquel sera remis la plus prestigieuse des récompenses du monde du cinéma : la Palme d’or.

Objet de toutes les convoitises, c’est elle qui est au cœur de ce film sobrement intitulé La légende de la Palme d’or et réalisé par Alexis Veller à l’occasion du 60e anniversaire du Festival en 2015. Légende, le mot est judicieusement choisi, car ce sont bel et bien des histoires autant qu’une aura mythiques qui entourent ce trophée. Et pour mieux raconter ces histoires, La légende de la Palme d’or tourne la caméra vers ceux qui sont mieux placés que quiconque : ses lauréats!





La légende de la palme d'or, d'Alexis Veller Photo : AV Prod



Steven Soderbergh, Jane Campion, Emir Kusturica, Nanni Moretti, Wim Wenders… autant de noms que la Palme d’or a imposés comme des géants du cinéma. Autant de noms qui acceptent aussi, cette fois, de parler avec une franchise parfois désarmante de l’effet que peut avoir cet ouvrage créé chaque année par la joaillerie Chopard à partir de 118 g d’or équitable miné dans le nord de la Colombie.

Il y a le désarroi de Wenders avouant qu’il n’a pas réussi à tourner pendant trois ans après l’avoir remportée avec Paris, Texas. L’émotion de Campion qui se souvient d’avoir vécu le plus grand moment de sa carrière avec La leçon de piano, et le pire moment de sa vie après avoir perdu son bébé quelque temps après. Nanni Moretti, encore fâché de l’avoir oubliée dans un sac plastique à l’aéroport… Il y a ces larmes qui brillent dans les yeux de tous ces géants encore émus au simple souvenir d’avoir vécu ce moment si particulier dans la vie d’un cinéaste.

Un couronnement autant qu’un fardeau, un moment d’une rare intensité autant qu’un moment où une vie est sauvée, un accélérateur d’audace autant qu’une convoitise jamais assouvie : la Palme d’or est tout cela, et plus encore. Et la voir racontée de l’intérieur par ces cinéastes dépasse vite l’anecdote. Car La légende de la Palme d’or a ceci d’émouvant qu’il raconte non seulement les coulisses de ces victoires, mais donne aussi un visage humain à ce qui, autrement, ne relèverait que du pur mythe. Et lorsque, le 25 mai prochain, une nouvelle Palme d’or sera remise, c’est une nouvelle histoire humaine qui se racontera aussi et à laquelle nous penserons, encore plus touchés.





La légende de la Palme d’or sur ICI Tout.tv. La bande-annonce (source : Vimeo)