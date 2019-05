Cannes 2019 : Xavier Dolan, Pedro Almodovar et les autres

Ils seront 18. Dont quatre femmes (un nombre record pour la sélection officielle du Festival de Cannes, ce qui en dit long…). Donc, 18 à présenter en première mondiale leur nouveau film et espérer pouvoir remporter la plus prestigieuse récompense du monde du cinéma : la Palme d’or. Mais qui sont ces 18 élus au juste?





Matthias et Maxime, de Xavier Dolan Photo : Sons of Manuel

Les yeux du Québec sont tournés vers…

Xavier Dolan et Matthias et Maxime

Prix du jury, Grand Prix… chaque fois il se rapproche. L’histoire de ces deux amis devenant amants lui permettra-t-elle de remporter la tant convoitée Palme d’or? C’est tout le mal qu’on souhaite à Xavier Dolan et à ses acteurs, Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk et les autres.

Elia Suleiman et It Must Be Heaven

Les yeux du Québec seront aussi tournés vers ce retour du génial réalisateur palestinien (Intervention divine), puisqu’il s’agit d’une coproduction avec le Canada, présentée comme un conte burlesque abordant l’exil d’un Palestinien, les questions d’appartenance et d’identité.





Sorry, we missed you, de Ken Loach Photo : Sixteen Films, Les Films du Fleuve

Les doubles palmés

Les frères Dardenne et Le jeune Ahmed

Les frères belges ont déjà deux Palmes d’or. Peuvent-ils en convoiter une troisième avec ce destin d’un jeune musulman de 13 ans perdu entre diktats religieux et envies de liberté? La prémisse est en tout cas alléchante.

Ken Loach et Sorry We Missed You

Le Britannique a lui aussi déjà deux Palmes d’or à son actif. Et il semble être de retour avec son efficace recette pour ce film évoquant le destin tragique d’une famille essayant de lutter contre la précarité et l’ubérisation de nos vies.





The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch Photo : Animal Kingdom

Le genre, toujours le genre

Jim Jarmusch et The Dead Don’t Die

Choisi comme film d’ouverture, le film du plus dandy-rock des cinéastes s’aventure dans le monde des zombies (après son merveilleux Only Lovers Left Alive et ses vampires). Au menu : Bill Murray, RZA, Adam Driver, Tilda Swinton, Selena Gomez et plein de morts-vivants. Assurément, le programme le plus réjouissant de cette quinzaine cannoise.

Bong Joon-Ho et Parasite

C’est avec son Okja, il y a trois ans, que la crise Netflix-Cannes s’était déclenchée. Fini ce temps-là, le Sud-Coréen revient avec un film non-Netflix qui semble mêler luttes des classes, dynamiques familiales et fantastique… comme dans son extraordinaire Memories of Murder.

Jessica Hausner et Little Joe

L’Autrichienne, qui a été élève de Michael Haneke, sera-t-elle à la hauteur de son maître avec ce thriller de science-fiction impliquant la création d’une nouvelle plante? On y retrouve en tout cas un des acteurs les plus passionnants du moment : Ben Whishaw.





Douleur et gloire, de Pedro Almodovar Photo : El Deseo

Cinéma, cinéma

Pedro Almodovar et Douleur et gloire

C’est la cruelle blague chaque année : Almodovar présente son nouveau film, les espoirs sont immenses et il repart bredouille. Mais cette fois, avec ce regard sur un cinéaste en pleine crise créative et la présence de ses acteurs fétiches Penélope Cruz et Antonio Banderas, ce sera peut-être la bonne?

Ira Sachs et Frankie

Que ce soit avec Keep the Lights On ou Love Is Strange, le réalisateur américain n’a jamais eu le retentissement qu’il méritait. On espère que ce film consacré aux dernières heures d’une célèbre actrice française (jouée par Isabelle Huppert, évidemment) corrigera l’injustice.





Le traître, de Marco Bellochio Photo : Ad Vitam

Corruption et monde interlope

Marco Bellocchio et Le traître

Frissons anticipés, car le maître italien évoque dans ce film le destin tout à fait vrai de Tommaso Buscetta, indicateur pour la police au sujet de la mafia dans la Sicile des années 80.

Corneliu Porumboiu et Les siffleurs

Le Roumain nous a habitués à des œuvres aussi empreintes d’humour noir que saisissantes (12 h 08 à l’est de Bucarest). On attend donc beaucoup de ce regard insolite sur un policier corrompu de Bucarest.





Roubaix, une lumière, d'Arnaud Desplechin Photo : Why Not Productions

Noir, c’est noir

Arnaud Desplechin et Roubaix, une lumière

Le réalisateur d’Un conte de Noël réunit Léa Seydoux, Roschdy Zem et Sara Forestier dans un drame impliquant le meurtre d’une vieille dame, un chef de police et deux amantes toxicomanes. Le genre de promesse qui appelle le grand écran.

Diao Yi’nan et Le lac aux oies sauvages

Un thriller venu de Chine et qui réunit les destins d’un chef de gang et d’une prostituée, perdus mais espérant retrouver leur liberté. Intriguant, d’autant qu’il s’agit du nouveau film du réalisateur de l’extraordinairement noir Black Coal.





Une vie cachée, de Terrence Malick Photo : Studios de Babelsberg

Retour vers le futur

Terrence Malick et Une vie cachée

Depuis le palmé Tree of Life, Terrence Malick a déçu, errant dans des films confus et esthétisants. Sera-t-il de retour? On l’espère, tout comme on espère être surpris par ce film inspiré de faits réels et qui évoque le destin d’un fermier autrichien refusant de se batte pour les Nazis.

Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles et Bacurau

Les Brésiliens s’attaquent au futur de leur pays et imaginent la disparition d’un petit village dans le sertão brésilien. La métaphore politique s’annonce puissante.





Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma Photo : Pyramide Distribution

Portraits de femmes

Céline Sciamma et Portrait de la jeune fille en feu

Naissance des pieuvres, Tomboy, Bande de filles, Ma vie de courgette (en tant que scénariste) : le parcours de Céline Sciamma est pour l’instant un sans-faute. La marche est donc haute pour ce film évoquant le portrait d’une jeune femme par une peintre dans la Bretagne du 18e siècle.

Justine Triet et Sybil

Elle avait enchanté avec Victoria. On est donc plus que curieux de découvrir Sybil, avec toujours Virginie Efira, qui incarne cette fois une thérapeute abandonnant tout pour poursuivre son rêve de devenir romancière.





Les misérables, de Ladj Li Photo : SRAB Films - Rectangle Productions - Lyly films

La vraie diversité du cinéma français

Mati Diop et Atlantique

Originaire du Sénégal, la réalisatrice française, auteure du superbe documentaire Mille soleils, fait partie des (heureuses) surprises de cette sélection avec ce film évoquant le départ vers l’Europe d’ouvriers sans salaire à Dakar, une fête de mariage et des fièvres mystérieuses.

Ladj Ly et Les misérables

Autre surprise de cette sélection, ce premier film du Français d’origine malienne Ladj Li, qui promet d’être explosif en racontant l’arrivée de deux jeunes flics dans la Brigade anti-criminalité de Montfermeil, une banlieue agitée près de Paris.





Brad Pitt et Leonardo DiCaprio sont à l'affiche du dernier film de Quentin Tarantino. Photo : Andrew Cooper/CTMG

Les ajouts de dernière minute

Quentin Tarantino et Once Upon a Time in Hollywood

Le film de Tarantino faisait partie des favoris, il n’était pas prêt au moment de l’annonce de la sélection, il a finalement réussi à être achevé pour pouvoir faire partie de la course. Ouf. Car sur la foi de la bande-annonce, le nouveau film de la rock-star Tarantino a de quoi exciter. Distribution impressionnante (Brad Pitt, Leo DiCaprio, Margot Robbie, notamment), cadre mythique (le Los Angeles de 1969 et un cinéma américain en pleine ébullition) et fait-divers sordide (l’assassinat de Sharon Tate par le gourou Charles Manson) : les étoiles sont-elles alignées pour que le cinéaste gagne une deuxième palme d’or?

Abdellatif Kechiche et Mektoub, My Love : Intermezzo

Là encore, le réalisateur de La vie d’Adèle peut espérer gagner une deuxième palme! Difficile néanmoins d’en savoir plus, car le premier volet de ce portrait-fleuve de la jeunesse des années 80-90 n’est jamais sorti au Québec (et nous en sommes bien tristes). Mais de cette suite, elle aussi adaptée d’un roman de François Bégaudeau (avec son auteur), on sait une chose : que Kechiche a voulu réaliser l’équivalent, au cinéma, de La comédie humaine, de Balzac, un film qui plongerait donc dans une aventure humaine sur le long terme. Alléchant.



Le Festival de Cannes aura lieu du 14 au 25 mai.