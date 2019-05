Léolo en 8 répliques cultes

En 1992, le regretté Jean-Claude Lauzon mêlait ses souvenirs d’enfance à l’imaginaire de L’avalée des avalés de Réjean Ducharme pour signer Léolo, classé en 2005 par le magazine Time comme l’un des 100 meilleurs films de tous les temps. On ne saurait contredire ce classement. En attendant de pouvoir replonger dans cette merveille de poésie rugueuse et de fantaisie tragique, on se rafraîchit la mémoire en se remémorant huit répliques cultes du fabuleux Léolo.





« Tout le monde croit que je suis un Canadien français. Parce que moi, je rêve, je ne le suis pas. »





Léolo, de Jean-Claude Lauzon Photo : Alliance Vivafilm



« Je trouve mes seules vraies joies dans la solitude. La solitude est mon palais. »





Léolo, de Jean-Claude Lauzon Photo : Alliance Vivafilm



« Je me réveille très tôt. Mon retour du champ des rêves est brutal face à l’entrée du pays du quotidien. »



« Mon grand-père, qui n’était pas un homme méchant, avait quand même déjà essayé de me tuer. »



« Mon père était un homme comme les autres : un chien qui mordait dans sa chienne de vie. »





Léolo, de Jean-Claude Lauzon Photo : Alliance Vivafilm









