3 arguments irréfutables pour passer sa vie avec Liberace

En 1989, il avait 26 ans et remportait une Palme d’or pour son tout premier film, Sexe, mensonges et vidéo. Depuis, Steven Soderbergh n’a cessé d’étonner et de surprendre, d’Erin Brockovich à Contagion en passant par ce truculent et bouleversant Ma vie avec Liberace, qu’il réalisait pour le compte de HBO en 2013. Pourquoi s’y attarder? Voici au moins trois arguments irréfutables.





Ma vie avec Liberace, de Steven Soderbergh Photo : HBO

Matt Damon

Si l’acteur a su promener son visage poupin et son air d’ado américain bien nourri dans toutes sortes de rôles, celui de ce jeune homme ambitieux dont va s’enticher le pianiste Liberace au courant des années 70-80 est peut-être un de ses meilleurs. Incarnant dans son jeu même les rapports de domination parfois pervers qui peuvent exister dans une histoire d’amour, il donne aussi au film ce surplus de candeur et de naïveté qui le rend bien plus touchant que prévu.





Ma vie avec Liberace, de Steven Soderbergh Photo : HBO

Michael Douglas

En 2013, Douglas n’avait pas planté ses crocs depuis longtemps dans un rôle consistant. À l’écran cela se sent, car c'est avec un appétit fou qu’il s’empare de la figure de Liberace, musicien kitschissime, dont la vie privée se révèle bien plus tumultueuse et flamboyante que ses excès sur scène, avec pianos blancs, fourrures et diamants. Vaniteux, hilarant, triste, hypocrite, vampire, blessé, il est tout à la fois, composant un personnage à la sensualité démesurée et repoussante.





Ma vie avec Liberace, de Steven Soderbergh Photo : HBO

Steven Soderbergh

Mise en scène souple et lumière chaude, direction d’acteurs impeccable (il faut aussi mentionner la performance délirante de Rob Lowe), récit shakespearien, Ma vie avec Liberace réussit encore, grâce à cette touche si unique du cinéaste, à montrer du doigt ce que tant d’autres cinéastes ont à peine su effleurer : l’obscurité profondément destructrice du luxueux monde des riches et célèbres.





Ma vie avec Liberace, sur ICI Télé, dimanche 12 mai, à 19 h 30. La bande-annonce (source : YouTube)