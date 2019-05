7 excellentes raisons d’aimer Petit paysan

C’était un de nos chouchous de 2017 (d’ailleurs récompensé par trois César, dont celui du meilleur premier film). Mais qu’a donc Petit paysan de si spécial? Voici sept raisons parfaitement objectives de se laisser envoûter.

Parce que c’est un premier film et, qu’en plus d’être un coup d’essai de maître, il réinvente le film agricole avec énergie, tension et surprise.

Parce qu’il mêle, sans que l’on voie aucune couture, approche quasi documentaire sur une ferme et véritable suspense anxiogène après qu’un jeune fermier a découvert qu’une de ses vaches fait de la fièvre et présente des saignements sur le dos.





Parce que la paranoïa reste encore à ce jour un des moteurs narratifs les plus captivants qui soient, et qu’elle rend Petit paysan aussi séduisant qu’effrayant.

Parce que le cinéaste a grandi dans l’exploitation laitière qu’il utilise comme décor dans ce film, qu’il connaît son sujet par cœur et que cela se voit.





Parce que, derrière cette histoire captivante d’épidémie bovine transformée en thriller prenant, Petit paysan fait aussi un état des lieux émouvant des pressions économiques que subissent les exploitants agricoles.

Parce qu’au milieu de plusieurs non-professionnels, on découvre un acteur incroyable, Swann Arlaud, fébrile, intense, envoûtant, qui rend ce jeune fermier aussi complexe qu’ambigu.

Parce que le calme et la précision de la mise en scène, ainsi que la photographie chaude, captivent autant que le récit, d’une efficacité folle.





Petit paysan, sur ICI Télé, dimanche 5 mai, à 23 h 35. La bande-annonce (source : YouTube)