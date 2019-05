Bon cop, bad cop : à deux, c’est toujours mieux

C'est encore le lauréat du record du plus gros box-office canadien (au Québec, il s’est fait coiffer sur le poteau par Séraphin, un homme et son péché). Et sa suite, Bon cop, bad cop 2, réalisée par Alain Desrochers et sortie en salle en 2017, a aussi su plaire.

Afin de souligner la diffusion de Bon cop, bad cop aux Grands films, nous le revisitons en le comparant aux autres films de tandem policier (ou buddy movies, ce sous-genre du film policier où l'enquête est menée par un duo forcément mal assorti, forcément antagoniste). Parce que si la formule est éprouvée, ces cinq films ont tout de même su l'incarner au mieux.





Bon cop, bad cop d'Érik Canuel Photo : Alliance Vivafilm

Bon cop, bad cop, d’Érik Canuel (2006) : le sac à blagues de l’identité nationale

La recette parfaite pour parler au public canadien? Il faut le croire. La cohabitation entre enquête autour d'un meurtre dans le monde du hockey, duo de policiers anglophone ontarien et francophone québécois (Colm Feore tout en élégance pince-sans-rire et Patrick Huard en tête brûlée attachante et baveuse), humour sur le mode « une ligne, un punch », action suffisamment dynamique pour scorer régulièrement et caméos croquignoles (on se souvient encore de Louis-José Houde en médecin légiste) a en tout cas fait des merveilles au box-office. Mais il faut surtout reconnaître que c'est l'invité-surprise du film – les deux solitudes et tous les gags qui peuvent en découler – qui remporte indéniablement la mise.





Hot Fuzz, d'Edgar Wright Photo : Alliance Vivafilm

Hot Fuzz, d’Edgar Wright (2007) : l’hommage attendri

Nicholas Angel n'a pas que le nom d'un vainqueur. Il en a aussi la feuille de route . Tellement que ce policier londonien très sûr de lui est envoyé dans un petit village tranquille de l'Angleterre profonde où il ne se passe rien, mais où au moins il cessera de donner des complexes à ses collègues. Mais le crime le poursuit jusque-là, où il devra faire équipe avec un admirateur fini de Mel Gibson, Danny Butterman. L'arme fatale, Police fédérale, Los Angeles, 48 heures, Die Hard, Point Break, Bad Boys II… Tous les classiques sont cités d'une façon ou d'une autre dans ce film à l'humour irrésistible, signé Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost et dont la tendresse pour le genre fait plus que souvent flirter la parodie avec l'hommage pur et simple.





21 Jump Street de Phil Lord et Chris Miller Photo : Sony Pictures

21 Jump Street et 22 Jump Street, de Phil Lord et Chris Miller (2012 et 2014) : les nonos à l’attaque

À la fin des années 80, la série révélait Johnny Depp dans un rôle de jeune policier imberbe. En 2012, dans la version film, ils sont deux à endosser la lourde tâche de se faire passer pour des ados quand ils ont largement dépassé l'âge légal pour boire. Et quels deux! Channing Tatum, hilarant en imbécile heureux, , et Jonah Hill, plus que drôle en vieux-jeune dépassé par les nouvelles façons de faire dans les écoles. Et oui, bien évidemment, comme dans toute adaptation du genre, Johnny Depp vient faire la proverbiale apparition de « la vedette de la série originale ». Duo de flics, duo de films : c'est la meilleure double peine imaginable.





Zootopia de Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush Photo : Walt Disney Pictures Canada

Zootopia, de Byron Howard et Rich Moore (2016) : la leçon d’humanisme à poils

En 2016, Disney frappe un grand coup avec Zootopia, qui, sous ses dehors de comédie pimpante et colorée, se révèle aussi une formidable ode au vivre-ensemble harmonieux. Porteur de ce beau message d'espoir, encore pimenté d'une touche de féminisme 101 et qui s'exprime à travers une enquête sur la disparition de 14 prédateurs , le duo improbable et mal assorti, comme l'exige le genre, est composé de la lapine Judy Hopps, qui, contre la tradition familiale, est devenue policière, et d'un rusé renard aussi malhonnête qu'il a grand cœur. Et sans mièvrerie, avec humour, tous les préjugés tomberont, un à un, même ceux que l'on croyait trop enracinés pour bouger.





L'arme fatale de Richard Donner Photo : Warner Bros. Entertainment Canada Inc.

L’arme fatale 1, 2, 3 et 4, de Richard Donner (1987, 1989, 1992 et 1998) : le classique

Ils n'ont bien sûr pas inventé le genre (on peut citer par exemple La cité sans voiles de Jules Dassin en 1948), mais la combinaison Mel Gibson en jeune freluquet qui n'en fait qu'à sa tête, Danny Glover en vieux flic désabusé qui n'attend que l'heure de sa retraite, réalisation dynamique et scénario bourré de répliques cultes et d'autant de rebondissements pop a certainement posé les bases qui ont défini ce qui allait (ou non) se faire par la suite. Et puis, des films où se disent des choses comme « La vérité, c'est que Dieu me déteste » et « Eh bien fais comme moi, rends-lui la monnaie » ne peuvent pas être tout à fait mauvais!





