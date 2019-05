Le trésor d’ICI Tou.tv : Cigarettes et chocolat chaud, de Sophie Reine

Denis Patar aime David Bowie, travaille dans une animalerie et une boutique érotique, et a des soucis d’argent. Mais surtout, il est veuf et doit s’occuper seul de ses deux filles, Janine, 13 ans, atteinte d’un syndrome de la Tourette, et Mercredi, 9 ans. Une situation dont les services sociaux vont vite s’émouvoir et qui forcera Denis à suivre un stage de responsabilité parentale.

Pour un premier film, force est de reconnaître que la monteuse Sophie Reine a su laisser sa marque dans le genre sympathique de la comédie familiale décalée. Un genre dans lequel les cinéastes français brillent d’ailleurs assez souvent (du Premier jour du reste de ta vie à Populaire, en passant par les films de Cédric Klapisch). Un genre aussi qui permet, sans autre spectacle que celui de la comédie humaine, de montrer un cœur, une humanité, une tendresse.





Cigarettes et chocolat chaud, de Sophie Reine Photo : MK2 / MileEnd



Tout cela, Sophie Reine l’a. Trouvant son ton, mi-nonchalant, mi-rafraîchissant, la cinéaste ne signe peut-être pas un film grandiose ou inoubliable, mais parvient à dénicher une jolie profondeur en sachant rendre le film plus acidulé que sucré, plus mignon que gnangnan. Car l’on comprend vite que ce Denis a inventé à ses filles une vie folle et fantasque (pas d’heure de coucher, pâtes au Nutella à volonté) pour les aider à vivre sans leur mère.

Porté par l’intéressante question « peut-on apprendre à devenir parent? », trouvant son équilibre entre réalisme (notamment dans son joli regard sur la marginalisation des enfants souffrant de problèmes mentaux), moments d’émotion jamais téléphonés et fantaisie imaginaire, Cigarettes et chocolat chaud est ce que l’on peut appeler un film-réconfort, mais ne cède jamais aux conventions habituelles de ce type de film. Avec des acteurs aussi singuliers (et justes) que Gustave Kervern et Camille Cottin, le contraire aurait été dommage.





Cigarettes et chocolat chaud est sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).