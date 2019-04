3 trésors cachés à dénicher dans Brooklyn

En 2015, le cinéaste John Crowley s’associe au romancier Nick Hornby pour adapter un roman de Colm Tóibín et nous plonger dans le New York des années 50, aux côtés d’une jeune fille irlandaise y débarquant tout juste. Un film touchant et sensible où l’on découvre aussi trois beaux trésors.

Une actrice en or

C’est Saoirse Ronan qui interprète Eilis, jeune femme au quotidien morose qui vit son immigration comme une porte ouverte sur tous les rêves possibles. L’actrice, dont le prénom signifie « liberté » en gaélique – il n’y a pas de hasard – et dont les parents ont eux aussi quitté l’Irlande pour les États-Unis, donne au rôle un charme et une détermination absolus. Mieux, elle en fait un personnage riche, complexe, qui cherche d’abord et avant tout à s’émanciper et à réaliser ses ambitions – le genre de jeune femme que l’on prendrait volontiers pour modèle – et qui a valu à l’actrice sa première nomination à l’Oscar de la meilleure actrice.





Brooklyn, de John Crowley Photo : Métropole Films



Un directeur photo de chez nous!

Si de nombreuses scènes reconstituant avec soin le New York d’antan ont été tournées à Montréal, ce n’est pas la seule présence québécoise dans ce film. C’est en effet Yves Bélanger (notamment directeur photo de Laurence Anyways et des films de Jean-Marc Vallée) qui signe l’ambiance visuelle de Brooklyn, avec élégance et raffinement grâce à sa photo nette, texturée et pleine de reliefs qui symbolise parfaitement les changements d’états de la jeune héroïne.

Un cœur qui bat

C’est peut-être la plus belle qualité de Brooklyn : savoir émouvoir, sans être tire-larmes. Mélo qui ne s'en cache pas, romanesque au premier degré, Brooklyn sait faire surgir les sentiments les plus profonds avec une immense délicatesse. Lorsque l’Irlande manque à Eilis, lorsque son cœur hésite entre deux soupirants, mais surtout lorsque l’on saisit qu’à travers cet exil douloureux, la jeune fille est surtout en train de devenir une femme. Irrésistible.





Brooklyn, sur ICI Télé, vendredi 26 avril, à 20 h

