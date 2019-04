La grande séduction et les souvenirs de David Boutin

En 2003, c’était un raz-de-marée. Sainte-Marie-la-Mauderne devenait le lieu (fictif) d’un des films les plus aimés du public québécois et surtout l’emblème d’un cinéma donnant toutes ses lettres de noblesse au mot « populaire ». Gagnant de multiples prix Jutra, objet de plusieurs reprises, présenté jusqu’à Sundance, le premier long-métrage de Jean-François Scott sur un scénario de Ken Scott frappait un grand coup.

En son cœur, on y trouvait David Boutin, qui interprète un médecin de la ville dont l’installation dans le petit village guérit bien plus que des bobos. Pour souligner la diffusion de ce film hautement sympathique, nous avons demandé au comédien de revisiter quelques-uns de ses souvenirs.





De façon générale, quel souvenir gardez-vous de La grande séduction?

Un excellent souvenir. C’est assez rare d’aller tourner à l’extérieur comme ça, pendant un mois [le tournage a eu lieu à Harrington Harbor, sur la Côte-Nord]. Et j’ai eu la chance en plus de pouvoir rester tout le long, sans avoir besoin de revenir. Les journées où je ne tournais pas, j’étais en vacances dans ce coin du Québec où je n’étais jamais allé, avec ces paysages uniques, spectaculaires. J’ai vraiment eu le sentiment de joindre l’utile à l’agréable : travailler et découvrir un endroit que je ne connaissais pas, ultra-particulier. Et en plus, le tournage a vraiment été à l’image du film : joyeux. Un bonheur!





Vous souvenez-vous du moment où vous avez su que vous alliez jouer ce médecin?

C’est drôle parce que je me suis posé la question et je ne me souviens plus comment c’est arrivé, si c’était après une audition ou non! Le premier souvenir que j’ai quand j’y pense, c’est un moment de répétitions, dans un bureau, où on faisait quelques scènes et où je devais apprendre à faire des points de suture! Mais avant ça…? Je me souviens par contre d’avoir vraiment aimé le scénario à la lecture. Quand j’en parle, je compare souvent le film à du champagne : pétillant, festif, plein d’amour, qui rend heureux. Et c’était là à la lecture déjà!





Vous souvenez-vous de l’émotion ressentie quand vous êtes arrivé sur le lieu de tournage pour la première fois?

Je me souviens d’une image assez précise. Nous étions arrivés peut-être le jour avant que l’équipement soit acheminé. Et celui-là arrivait sur une barge, en tanguant. Je me souviens qu’on était là, à le regarder en se disant : « Mais mon Dieu, ça ne se rendra jamais » (rires). C’était presque irréel!





Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez compris que ce film-là allait être assez particulier dans l’histoire du cinéma québécois?

C’est vrai que c’est devenu un classique. Je me souviens que quelque temps après la sortie du film en salle, j’étais parti en voyage en Espagne, pour marcher. Je ne me souviens plus dans quelle ville j’étais, mais c’était une petite ville, loin des grands centres. Et on est passé devant un tout petit cinéma qui présentait… La grande séduction! C’était fou. Je me suis vraiment dit à ce moment-là que c’était un film spécial. Et je dois dire que même aujourd’hui, c’est le film dont on me parle le plus souvent.





