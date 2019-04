5 excellentes raisons de succomber à Un poison violent

Vie bourgeoise de province, passage de l’enfance à l’adolescence, tentation du mystique, virginité et pureté… Autour d’une jeune fille de 14 ans remplie de doutes, la cinéaste Katell Quillévéré a signé un premier film remarquable, en 2010. Comme un petit miracle. Pourquoi s’y attarder?

Parce qu’après ce premier film, la cinéaste n’a fait que confirmer tout le bien que l’on pensait d’elle, avec le magnifique Suzanne et l’émouvant Réparer les vivants.





Parce qu’aborder le thème d’une jeune fille de 14 ans qui s’apprête à faire sa confirmation catholique, mais qui découvre, le temps d’un été, d’autres pulsions que celles d’ordre spirituel – sans imiter ni le film Thérèse, d’Alain Cavalier, ni À nos amours, de Maurice Pialat (mais en les évoquant) –, c’est plus qu’un beau début : c’est un regard de cinéaste qui se dévoile.



Parce que la jeune Clara Augarde, qui joue cette jeune fille, a la gaucherie des adolescentes qui ne se savent pas affolantes, et que sa volupté un rien rebelle évoque celle d’une jeune Sandrine Bonnaire.





Parce que la mise en scène de la jeune cinéaste épate : travellings fluides et amples, plongées et contre-plongées majestueuses, plans fixes qui ne cherchent jamais la confrontation… Les procédés sont posés, assurés, et permettent à Quillévéré de filmer doucement ce qui bouleverse, ce qui n’est pas une mince affaire.



Parce qu’autour de cette jeune fille gravitent une mère (Lio), ravagée par le départ de son mari, et un grand-père (Michel Galabru) mourant et rieur, libéré des convenances… et que ces personnages sont eux aussi touchés par la grâce d’une cinéaste sachant filmer sans affects ni effets.







Un poison violet, le dimanche 21 avril à 1 h 09 sur ICI Télé.