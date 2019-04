Histoire de jouets 2 et 3 : plus que des films de petits bonshommes

Quelle meilleure façon de se préparer à la sortie d’un quatrième épisode que de revoir les précédents? C’est ce que nous vous proposons pour Histoire de jouets, dont le très attendu nouvel épisode sortira en salle le 21 juin prochain. Pour se mettre encore plus l’eau à la bouche, voici quelques vérités que nous ont apprises les deuxième et troisième volets, réalisés en 2000 et 2010. Ce dernier est d’ailleurs encore à ce jour le film d’animation le plus rentable de l’histoire.





Les jouets sont faits… pour jouer!

Être abandonnés par les enfants devenus grands ou être convoités par des collectionneurs qui veulent les transformer en pièces de musée : voilà les épreuves que doivent surmonter Woody le cowboy, Buzz l’astronaute et tous leurs amis. Toutefois, Histoire de jouets rappelle vite l’essentiel : même s’ils ont une vie hors de notre réalité, les jouets ne sont jamais aussi heureux que lorsque des enfants les tiennent dans leurs mains.





Animés ou pas, les films ont toujours besoin de bonnes musiques

Dans Histoire de jouets, la preuve en est faite. Entraînantes, amusantes et parfois émouvantes, les chansons qui émaillent la série viennent à la fois ponctuer les films, autant qu’illustrer leurs récits. Une utilisation judicieuse de la musique? Oui, et cela n’a rien d’étonnant, puisque leur compositeur est Randy Newman, qui a travaillé pour Milos Forman ou Barry Levinson.





Les petits ont aussi le droit de vivre de grandes choses

Abandon, peur de la mort, solitude, mais aussi solidarité et générosité : voilà ce qu’expérimentent les jouets d’Histoire de jouets dans ces épisodes qui, par la bande, rappellent aussi aux plus jeunes que la taille n’y change évidemment rien : ce n’est pas parce qu’on est petit que l’on ne vit pas exactement les mêmes émotions que les grands! Et c’est bien là la force d’Histoire de jouets : nous renvoyer le reflet exact de tous ces hauts et ces bas que la vie nous réserve, à nous, êtres humains, quel que soit notre âge.







