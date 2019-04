Le discours du roi et autres considérations radiophoniques

Un média dans un autre? L’idée n’est pas si folle et donne bien souvent de formidables résultats. La preuve avec trois exemples.





Le discours du roi de Tom Hooper Photo : Alliance Vivafilm

Le discours du roi, de Tom Hooper (2010)

En 1937, après l’abdication d’Edouard VIII, c’est son frère, Albert (père de la future reine Elizabeth), qui règne sur l’Angleterre. Une tâche ardue, puisque l’Europe commence à bouillonner et que bientôt la guerre sera déclarée, mais surtout parce qu’Albert, devenu George VI, est bègue et qu’il doit remuer ciel et terre pour arriver à s’exprimer en public et pouvoir livrer à la radio le discours d’entrée en guerre de son pays. Lauréat de l’Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et du meilleur acteur, Le discours du roi, adapté par Tom Hooper d’une pièce de théâtre signée David Seidler (également bègue durant son enfance), tisse ce récit somme toute classique d’émancipation personnelle (comment vaincre ses inhibitions) sur une trame historique forte, lui donnant puissance et profondeur, et compte surtout sur l’interprétation émouvante et fragile de Colin Firth, mais aussi de Geoffrey Rush (jouant le coach vocal du roi) et d’Helena Bonham Carter, qui tirent le film vers des rivages comiques bienvenus. Surtout, il fait également de la radio le lieu, noble et digne, de toutes les résistances, un lien à la fois intime et collectif entre la population et ses dirigeants.





Good Morning Vietnam de Barry Levinson Photo : Touchstone Pictures

Good Morning Vietnam, de Barry Levinson (1988)

Si le regretté Robin Williams a eu son lot de rôles iconiques, celui de ce DJ envoyé au Vietnam en 1965 pour animer la radio des forces armées et redonner aux troupes un brin de joie de vivre, alors que la guerre s’intensifie de jour en jour, reste en mémoire. Nommé pour l’Oscar du meilleur acteur, il a illustré tant son charisme que son insolence verbomotrice (de nombreuses scènes ont été improvisées) dans ce film qui, en plus de montrer et de s’intéresser aux vies des Vietnamiens durant ces temps troubles, faisait de la radio un vecteur de liberté cathartique particulièrement puissant.





Un frisson dans la nuit, de Clint Eastwood Photo : Universal

Un frisson dans la nuit (Play Misty for Me), de Clint Eastwood (1972)

Pour sa première réalisation, Clint Eastwood s’inspirait d’un fait divers (et de sa propre expérience) en observant le pouvoir quasi érotique et fort dangereux des ondes radio. Relatant la liaison nocive qu’entretient un animateur de la ville de Carmel (dont Eastwood deviendra maire quelques années plus tard) et une de ses fans, le film de série B entêtant et vénéneux lorgne du côté du film d’horreur pour mieux nous prendre dans ses filets, tout en organisant un face-à-face aussi séduisant qu’anxiogène entre Eastwood et Jessica Walter.





