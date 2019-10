Qu’est-ce qui se cache derrière la porte du Locataire?

Trelkovsky cherche un appartement à louer. Par chance, il en trouve un dans un immeuble parisien, vide puisque sa précédente locataire vient de se jeter par la fenêtre… Bienvenue dans le monde tordu et anxiogène du Locataire, réalisé en 1976 par Roman Polanski.





Polanski, le roi de l’angoisse

Papier peint vert-de-gris; tuyauterie émettant de sinistres grondements; voisins venant sans cesse se plaindre du bruit que fait Trelkovksy; concierge hilare en montrant le trou laissé dans la verrière par la précédente locataire; hallucinations glauques; musique inquiétante de Philippe Sarde : l’atmosphère du Locataire est du genre qui rentre sous la peau et fait frissonner.

La fin d’une trilogie

Appelée la « trilogie des appartements », cette série de trois films (Répulsion, Le bébé de Rosemary et Le locataire) a le même point de départ : celui d’évoquer l’aliénation urbaine et la folie à New York, à Londres et à Paris en optant pour une approche non pas sociologique, mais, au contraire, diaboliquement fantastique.





Une distribution étonnante

Le locataire est le premier film tourné en France par Polanski, et les apparitions de vedettes françaises (Isabelle Adjani, Gérard Jugnot, Josiane Balasko…) y sont aussi nombreuses qu’étonnantes aux côtés de Polanski lui-même ou de Shelley Winters.

Un directeur photo de légende

Pour instiller l’angoisse, rien de tel que le huis clos de cet appartement. Mais surtout, rien de tel qu’un maître de la lumière pour ciseler les ombres et les lumières. Et Polanski l’a trouvé en n’embauchant rien de moins que Sven Nykvist, chef opérateur de légende et grand collaborateur d’Ingmar Bergman.





Des références avant et après!

Si, bien sûr, quelques clins d’œil font penser à Fenêtre sur cour ou à Vertigo, d’Alfred Hitchcock, Le locataire fait aussi référence à l’antiquité égyptienne – comme le fait Le bébé de Rosemary – ou au climat xénophobe et antisémite de l’époque (Trelkovky est naturalisé français, et ses origines dérangent les habitants). Mais Le locataire et son appartement maléfique ont aussi laissé des traces : sur la chambre d’hôtel de Barton Fink, des frères Coen, ou dans l’utilisation des matières par David Cronenberg.







