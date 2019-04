Le trésor d’ICI Tou.tv : Frantz, de François Ozon

La comédie (Potiche), le drame (Sous le sable), le récit d’initiation sentimentalo-érotique (Jeune et jolie), la comédie musicale revisitée (Gouttes d’eau sur pierres brûlantes)… C’est devenu un cliché de le dire, mais François Ozon peut tout. Osant tous les genres, les styles, les approches, son cinéma en est un de touche-à-tout, qui, en plus de savoir s’insinuer dans toutes les cases, réussit (presque) à tout coup à faire mouche.

Dans Frantz, son seizième film, c’est encore le cas. Pourtant, Dieu sait que s’il avait déjà tâté de la fiction historique (Angel), rarement l’avait-il fait avec une telle ambition romanesque et romantique. Exit l’ironie, exit les digressions fantastiques; bienvenue dans l’univers d’Anna, une jeune Allemande qui, tous les jours de l’année 1919 dans son village, vient fleurir la tombe de son fiancé mort au combat… jusqu’au jour où elle réalise qu’un jeune Français vient chaque jour poser le même geste qu’elle.





Frantz de François Ozon Photo : Jean-Claude Moireau - Foz/Courtoisie de Music Box Films.



Un mélo à suspense, Frantz? Oui. Mais aussi un film étonnant et aux magnifiques accents renoiriens dans lequel, à travers cette rencontre entre vainqueurs et vaincus de la guerre, vont sans cesse se répondre l’intime (le deuil, l’élan amoureux) et le collectif (la réconciliation entre les peuples est-elle possible?). Tout cela sans parler d’une mise en scène rigoureuse et poignante, dans un noir et blanc aussi doux que sensuel, progressivement percé de superbes surgissements de couleurs (Frantz n’a pas récolté le César de la meilleure photographie pour rien en 2017).

Mais, comme toujours, l’enveloppe peut bien être belle, si le cœur n’y est pas, elle ne vaut rien. Et le cœur de Frantz, ce sont assurément aussi ses deux acteurs, Pierre Niney, en jeune homme hanté, et l’époustouflante Paula Beer, jeune actrice allemande dont le charisme et le naturel clouent au siège. Ensemble, ils sont bien l'âme de cette œuvre classique et sincère, belle et simple, qui rappelle avec un enthousiasme non feint que l’espoir de ceux que l’on dit perdus et sacrifiés peut résider dans l’amour et la culture. Une prophétie qu’on aimerait voir se réaliser dans d’autres domaines que ceux des films, d’ailleurs.







