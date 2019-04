3 raisons de découvrir Page 8

En 2011, David Hare – un dramaturge qui n’avait pas réalisé depuis Strapless, en 1989 – a réalisé pour la BBC Page 8, un film d’espionnage aussi excitant qu’un dossier ultrasecret. Voici au moins trois bonnes raisons de s’y plonger.





Page 8, de David Hare Photo : BBC

De l’espionnage à l’ancienne

Johnny travaille pour le service de renseignement MI5 depuis de longues années. Plusieurs fois divorcé, incapable d’une relation saine avec sa fille, il ne croit plus en rien, sauf au soleil qui se lève le matin et à son verre de whisky le soir venu. Mais surtout, c’est un espion à l’ancienne, persuadé que seul le renseignement pur et dur peut aider à changer le monde. Un défi dans un univers où même ses collègues versent vers une approche plus musclée… et, surtout, où les secrets contenus dans un dossier explosif aux implications internationales – et qui concernent l’existence de prisons secrètes américaines – menacent l’agence telle qu’il la connaissait.





Un film britannique

Bien sûr, il y a James Bond. Mais aussi La taupe (Tinker Tailor Soldier Spy), ou encore la série des Kingsman ou celle des Johnny English. Peut-être est-ce cet humour à froid, cette retenue un rien amusée, cette élégance très vieille Europe? Reste en tout cas que les Britanniques et le film d’espionnage forment souvent un mariage plus qu’heureux; une vraie communion. Page 8 ne le démentira pas.





Des acteurs fabuleux

Les acteurs britanniques sont-ils les meilleurs du monde? La question mérite d’être posée tant ils dégagent un charisme et une présence particulièrement attachants. Dans Page 8, ils sont d’ailleurs plusieurs au rendez-vous : Ralph Fiennes, Judy Davis et Michael Gambon, mais surtout Bill Nighy en vieil espion un rien dépassé (nommé aux Golden Globes pour ce rôle) et Rachel Weisz en éditrice et activiste politique qui cache plus d’un secret dans ses pages…





Page 8, sur ICI Télé le samedi 6 avril à 23 h 30

La bande-annonce (source : YouTube, disponible uniquement en version originale anglaise)