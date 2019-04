L’aventure du Prix collégial du cinéma québécois 2019

Parrainé par Micheline Lanctôt, le Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ) a notamment couronné des films de Stéphane Lafleur, de Xavier Dolan, de Denis Côté ou de Robert Morin.

Cette année, étaient en lice les œuvres de cinq jeunes réalisateurs (Sophie Dupuis, Sophie Bédard Marcotte, Alexandre Franchi, Pascal Plante et Kalina Bertin). Et c’est Happy face, d'Alexandre Franchi qui est le film lauréat de 2019 de ce prix fort enthousiasmant.

Happy face, d'Alexandre Franchi Photo : Maison 4:3



Pour en savoir plus sur le processus de sélection et les répercussions de ce prix remis par de jeunes cégépiens délibérant partout dans la province, nous avons interrogé l’un d’eux, Pascal Lefebvre, du Collège Montmorency.

Comment se déroule le processus de sélection?

Le jury du PCCQ regroupe des cégépiens (et des professeurs!) qui ont un intérêt commun : le cinéma québécois. Ainsi, nous nous rencontrons pendant une fin de semaine et nous visionnons les cinq meilleurs films québécois choisis par un comité de critiques. Nous avons des discussions entre chaque film et, à la fin, nous votons pour notre coup de cœur. Lorsque cela est fait, nous votons pour un représentant du cégep. Vient par la suite la délibération nationale, une année à Montréal et une année à Québec, où tous les représentants des collèges se rencontrent. Ces deux jours intenses nous font socialiser comme jamais avec des passionnés du cinéma, qu’ils étudient en cinéma ou pas!

Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute l'aventure?

On pourrait croire, à première vue, que les cinéastes dont le film est nommé pour le PCCQ le voient comme une nomination banale, mais au contraire : cela leur tient à cœur. Lorsque j’ai fait la présentation de la soirée de projection du film Happy Face, le réalisateur, Alexandre Franchi, m’a paru extrêmement intéressé par nos commentaires et notre appréciation! Il a été étonné d’entendre nos commentaires : il n’avait jamais vu son film de cette façon. Je crois que c’est ce qui rend cette activité merveilleuse : les jeunes ont une perception des choses différente des adultes. Nous allons voir quelque chose et l’analyser avec une approche différente des personnes plus âgées que nous. Les réalisateurs ont l’air d’apprécier le point de vue des jeunes, et cela m’a grandement étonné!

Est-ce que le PCCQ a changé votre perception du cinéma québécois?

Oui! Le cinéma québécois m’a toujours paru comme un cinéma d’intellectuels et plutôt individuel, c’est-à-dire qu’on l’apprécie personnellement, pour nos propres raisons. Bref, avant, si j’avais eu le choix entre la nouvelle mégaproduction d’Hollywood et le nouveau film de Xavier Dolan pour une soirée entre amis, j’y serais allé avec la mégaproduction, puisque je croyais que le cinéma québécois n’était pas un cinéma de « groupe ». Avec le PCCQ, j’ai remarqué que c’est le contraire : non seulement le cinéma québécois nous rapproche, mais en plus, il nous fait jaser! Je n’ai jamais eu d’aussi longues conversations sur le cinéma que lors du processus de sélection du PCCQ! C’est un cinéma riche en pensées et en émotions. Il a la sensibilité d’un enfant et l’âme d’une personne âgée. C’est un cinéma noble, rempli d’or, caché derrière une porte, et la seule chose que nous devons faire pour l’apprécier, c’est de franchir cette porte!



Tous les détails sur le PCCQ sont au http://prixcollegialducinema.ca/