Le 8 mars dernier, nous avions souligné votre apport incommensurable au monde du cinéma, en soulignant l’éternelle jeunesse de votre cinéma. Aujourd’hui, nous apprenons votre mort et l’hommage nous semblait inévitable.

Oui, bien sûr, il y avait votre légende. Entretenue à grands coups de photos de votre silhouette minuscule et de votre coupe de cheveux bicolore, reconnaissables entre mille, et qui vous rendaient si sympathique sur les tapis rouges.

Mais il y avait surtout vos films. Ceux du début (La pointe courte, Cléo de 5 à 7, Jane B par Agnès V., exemple frappant de ces films-tiroirs où vous donniez plus encore que ce que l’on pouvait voir, ou l’inoubliable et sensible Sans toit ni loi) que vous créiez sans jamais vous excuser ou profiter de cette position de « seule femme » dans la bande de la Nouvelle Vague. Parce que dès le début, vous étiez de toute façon inclassable. Singulière. Vraie.





Visages villages, de J.R. et Agnès Varda Photo : MK2 Mile-End



Et puis, cette singularité, vous ne l’avez jamais cultivée, parce qu’elle émanait spontanément. Dans vos documentaires, notamment (magiques Les glaneurs et la glaneuse, Les plages d’Agnès ou Visages, Villages), ces films « cœurs sur la main », qui ne se souciaient pas de « fitter », mais faisaient du grand écran le théâtre d’une générosité tellement belle, tellement sincère, tellement pure qu’elle faisait souvent monter les larmes aux yeux.

Ces larmes, aujourd’hui, coulent encore plus vivement. Car, Madame Varda, vous n’imaginez pas comme vous allez nous manquer. Dans un monde où l’individualisme et la grisaille veulent dominer, vous étiez un phare. Un guide, droit et fantaisiste, heureux et sensible, militant et intègre. Vous étiez, Madame Varda, de ceux qui donnent envie de vieillir et d’être heureux.

Nous resteront vos films, bien sûr. Et surtout, l’envie, comme chacun de ces derniers nous l’a appris, de cultiver encore et toujours la flamme de de la bienveillance et de la créativité. Merci pour tout, Madame Varda.