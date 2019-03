Le trésor d’ICI Tou.tv : Le fondateur, de John Lee Hancock

Comment devenir un Américain? C’est presque le sous-titre que pourrait porter Le fondateur, biographie filmée de Ray Kroc, qui a eu le talent bien retors de savoir s’emparer d’une petite marque familiale californienne de restaurants de burgers, McDonalds, pour en faire ce qu’on sait. Car le film se double aussi d’un regard satirique assez atypique (puisque gentiment cruel) sur ce qui fonde l’esprit même du mythe américain : l’idée de réussite.

Un self-made-man, ce Ray Kroc? Oui, assurément. Et du genre à écouter des motivateurs lui répéter inlassablement que sa persévérance le fera bien gagner, quand lui n’y croit plus. Un représentant du rêve américain? Oui, encore plus. Parti de rien (il vendait des machines à milkshake sur la route), il est arrivé à tout en ayant l’éclair de génie de proposer aux deux frères McDonalds de franchiser leur idée. Un digne héritier du fordisme et un emblème du capitalisme triomphant? Oui encore, car c’est lui qui réinventera l’organisation de ces petits restaurants pour en augmenter l’efficacité, et surtout, la rentabilité.





Le fondateur, de John Lee Hancock Photo : FilmNation Entertainment



Ça, c’est pour le côté officiel. Car ce que montre aussi Le fondateur, c’est que la fin, en matière de commerce américain, semble bel et bien justifier les moyens. Ray Kroc, homme d’affaires arriviste, n’a rien inventé, rien créé, rien porté à bout de bras. Ce sont plutôt deux frères qui ont eu, après moult autres idées, celle de mettre un snack sur roulotte et de voyager vers les consommateurs. Et ce que filme alors Le fondateur, ce n’est pas seulement comment un homme a pu usurper cette réussite et la faire sienne, mais aussi comment l’Amérique a navigué, au cours de ces rutilantes années 50, d’une idée de l’entrepreneuriat dopé aux valeurs familiales et à l’envie de bien faire vers une autre, basée sur l’enrichissement personnel et la libre entreprise, quitte à laisser sur le bas-côté la bonne tenue de sa vie familiale, les conditions de travail des salariés et la qualité de la nourriture servie.

Oui, Le fondateur, avançant sur les rails d’une biographie tout ce qu’il y a de classique (acteur charismatique – Michael Keaton –, montage rapide, musique soulignant l’émotion, recherche factuelle wikipédienne), est surtout un film qui dévoile les dessous pas forcément brillants d’une success-story. Car, si vouloir gagner de l’argent reste une motivation plus que normale, ce désir, marié à la pression du mythe américain de la réussite, n’est pas forcément ce qui nous rend plus humains. Même au contraire.





