Les 5 secrets de Polisse

Il est parfois des horreurs devant lesquelles on détourne le regard. Mais les policiers de la brigade de protection des mineurs, eux, n’ont pas le choix et doivent chaque jour affronter le pire : les sévices que subissent les moins de 18 ans. C’est ce cadre qu’a choisi Maïwenn pour réaliser Polisse, un drame parfois insoutenable qui a été récompensé du Prix du jury à Cannes en 2011 et qui chronique le quotidien de cette brigade, à Paris. Voici cinq choses à savoir avant de découvrir le film.





Polisse, de Maïwenn Photo : Les films Séville

Un ancrage documentaire

C’est après avoir vu un documentaire sur la brigade que Maïwenn a voulu réaliser cette fiction qui plonge comme en apnée, et caméra à l’épaule, dans le quotidien de policiers confrontés à des abus. Ces derniers sont tous inspirés de faits réels, et la réalisatrice a préparé son scénario après plusieurs périodes d’observation au sein de la brigade.

Un musicien oscarisé

Si Polisse plonge dans le vrai, il utilise aussi les armes de la fiction – en particulier la musique, composée par Stephen Warbeck, lauréat d’un Oscar pour sa musique dans un film qu’on ne peut plus éloigné de celui de Maïwenn : Shakespeare in Love!





Polisse, de Maïwenn Photo : Les Films Séville

Un titre en clin d’œil

Oui, il y a une faute d’orthographe dans le titre. Mais Maïwenn, qui voulait au départ appeler son film Police, a finalement opté pour cette faute faite par son propre fils lorsqu’il écrivait ce mot, après avoir réalisé que le titre Police coiffait déjà un chef-d’œuvre : celui signé par Maurice Pialat en 1985.

Une distribution variée

Si Maïwenn retrouve dans Polisse plusieurs des acteurs de son film précédent, Le bal des actrices (comme Marina Foïs, Karole Rocher et Karin Viard), elle donne cette fois-ci un rôle principal à Joey Starr – qu’elle considère comme sa muse, et pour qui elle a d’ailleurs écrit ce film.





Polisse, de Maïwenn Photo : Les Films Séville

Un record de spectateurs… à la télé

En 2014, c’est la chaîne de télévision franco-allemande Arte qui a diffusé Polisse. Une bonne idée, car cette soirée aura permis au télédiffuseur de réaliser sa meilleure audience en plus de 12 ans! Le film a en effet intéressé 2,7 millions de téléspectateurs (il en avait attiré 2,3 millions dans les salles hexagonales).







Polisse, sur ICI Télé, le samedi 30 mars à 2 h.

La bande-annonce (source : YouTube)