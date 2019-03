André-Line Beauparlant à l'honneur

Elle a réalisé des documentaires aux propos aussi forts que sensibles, sur différents membres de sa famille (Trois princesses pour Roland, Le petit Jésus, Panache, Pinocchio). Elle a aussi assuré la direction artistique de films comme Incendies ou Tu dors Nicole. Mais, du 20 mars au 19 mai, André-Line Beauparlant révèle une autre facette de son talent : celui d'artiste qui a peint et dessiné pendant plus de 10 ans son petit frère lourdement handicapé, mort en 2001. Des dessins qu'elle n'avait jusqu'ici jamais montrés et dont certains ont été finis il y a à peine quelques semaines.

L'exposition est accompagnée d'une rétrospective de ses documentaires. Mais pour en savoir plus sur cette nouvelle nuance de son art qu'elle dévoile, nous avons demandé à André-Line Beauparlant de commenter pour nous ses trois dessins favoris.

Un dessin en noir et blanc de son petit frère par l'artiste et cinéaste André-Line Beauparlant Photo : Radio-Canada/Helen Faradji

C'est un des premiers que j'ai faits. Je l'aime beaucoup. Je crois que c'est un moment où j'arrivais à me sentir plus libre avec le dessin, et j'ai eu l'impression que j'arrivais à représenter son état. Ou peut-être mon état, que je projetais sur lui. En tout cas, j'ai senti que j'étais libérée de l'obligation que ça lui ressemble, mais qu'en même temps, c'était lui. Je me souviens d'avoir été très émue en le terminant.





Un dessin en noir et blanc de mains par l'artiste et cinéaste André-Line Beauparlant Photo : Radio-Canada/Helen Faradji

J'aime beaucoup ces grandes mains, à l'encre. C'est un dessin très récent, d'il y a à peu près un mois. Et je trouve que, malgré la dureté du handicap que l'on voit, ce n'est pas triste. Et aussi, avec ce grand format, j'ai voulu donner de l'ampleur à mon frère, lui donner de l'air.





Un dessin en noir et blanc de son petit frère par l'artiste et cinéaste André-Line Beauparlant Photo : Radio-Canada/Helen Faradji

Conceptuellement, c'est un dessin assez évocateur, je trouve. Mais il raconte aussi une histoire. Ma mère, pour l'Halloween, avait déguisé mon frère en prisonnier, avec des menottes et tout. C'est fort comme image! Je me souviens que ça m'avait vraiment troublée, même si c'était sans aucune autre intention, de la part de ma mère, que de le déguiser!







À noter, l'exposition est accompagnée d'un ouvrage collectif, La fin et le début de l'histoire, regroupant reproductions des dessins et des essais de Martine Delvaux, d’Isabelle Guimond et de Monique Régimbald.