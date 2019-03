À la découverte des secrets du film Et maintenant, on va où?

En 2011, la Franco-Libanaise Nadine Labaki (Caramel, Capharnaum) plonge au centre d’un petit village du Liban cerné de mines. Là-bas, les femmes – tant chrétiennes que musulmanes (sans oublier quelques danseuses russes échouées dans le village par un coup du sort) – mettront tout en œuvre pour que les hommes ne déterrent pas leurs armes et ne reprennent pas le conflit.

Un film beau, carburant à l’espoir, mais ne se voilant jamais la face quant aux réalités tendues de ceux qui subissent la violence des conflits… et dont nous vous révélons ici trois secrets.





Et maintenant, on va où, de Nadine Labaki Photo : Métropole Films

Un titre doublement évocateur

Tourné en 2010 – avant le printemps arabe, donc –, Et maintenant on va où? a été inspiré à la cinéaste Nadine Labaki par les affrontements tragiques survenus au Liban en 2008, entre les partisans sunnites et chiites. Mais surtout, c’est aussi en 2008 que la cinéaste a appris qu’elle était enceinte. Et si son titre évoque l’incertitude des habitants des pays en guerre (le village et la guerre du film ne sont jamais nommés, renforçant par la même occasion l’universalité du propos), il incarne aussi les questionnements de sa créatrice, confrontée pour la première fois à l’idée d’être responsable de la vie de quelqu’un d’autre. Pour un film qui sublime la force de résistance et l’imagination des femmes, la symbolique est judicieuse!





Et maintenant, on va où, de Nadine Labaki Photo : Métropole Films

La comédie musicale comme invitée spéciale

Dès les premières secondes du film, dans un magnifique paysage rocailleux et ensoleillé, un groupe de femmes vêtues de noir avance en esquissant quelques pas de danse. Plus tard, certains personnages se mettront à chanter des chansons, dont les paroles leur permettent d’exprimer ce que leur condition ne permet peut-être pas, ou alors de dédoubler la réalité du film pour mettre en scène rêves, désirs et fantasmes imaginaires des personnages. Une façon habile et imaginative d’adoucir un rien la réalité tragique de ces conflits larvés interreligieux.





Et maintenant, on va où, de Nadine Labaki Photo : Métropole Films

Une distribution presque entièrement non professionnelle

La plupart des femmes et des hommes présents dans le film sont en réalité des habitants des villages dans lesquels Et maintenant on va où? a été tourné. Et puisque la vie peut parfois bénéficier des élans pacifistes de la fiction, Nadine Labaki a choisi de confier le rôle du cheikh à un chrétien et celui du prêtre à un musulman. Quant à la cinéaste, actrice à ses heures, elle s’est aussi octroyé le rôle de la patronne du café du village!







Et maintenant, on va où? sera diffusé le dimanche 24 mars à 1 h 33, sur ICI Télé. La bande-annonce (source : YouTube) :