Le trésor d’ICI Tou.tv : Barbara, de Mathieu Amalric

Yves est réalisateur. Il s’apprête à faire un film sur Barbara. Mais comment s’attaquer à un tel mythe? Comment la résumer autant que la magnifier? Recherches, répétitions, tâtonnements… Yves et l’actrice qu'il veut engager tentent de mieux s’approcher de la chanteuse pour la comprendre, et en extraire la proverbiale substantifique moelle.

Sur la dame en noir, un livre (celui de Jacques Tournier, en 1968) et un documentaire (de Gérard Vergez, en 1972) ont servi de référents à Mathieu Amalric, réalisateur (Tournée, La chambre bleue) de Barbara, et bien sûr interprète d’Yves. Mais pour le reste, c’est à l’imaginaire le plus pur qu’il a dopé son film, variation en plusieurs tableaux sur la perception que nous avons tous de la chanteuse. Tellement que le film est reparti de la section Un certain regard à Cannes auréolé du prix de la poésie au cinéma, peut-être un des plus beaux titres de prix du merveilleux monde du cinéma.

Barbara, de Mathieu Amalric Photo : Waiting for Cinéma et Alicéleo

Bribes, morceaux de films dans le film, jeux de doubles et d’illusions constants, alternance de couleurs, de formats, de tonalités, trompe-l’œil temporels : c’est effectivement quelque chose d’éminemment sensitif qui émane de Barbara. Des mots, des images se mélangent constamment pour mieux créer un vertige, un trouble profond. Quand sommes-nous? Hier, aujourd’hui? Qui est Barbara? Jeanne Balibar ou elle-même? Tout se confond, tout devient un miroir dans lequel la réalité et la fiction se diluent l’une dans l’autre.

Hypnotique? Oui, évidemment. Si l’on accepte de s’abandonner à cette sophistication formelle presque abstraite qui pourtant se nourrit d’un réalisme absolutiste, presque cassavetien. Mais surtout fascinant.

Oui, fascinant, car au cœur de Barbara, il y a une actrice. Jeanne Balibar, telle qu’en elle-même, telle qu’en actrice travaillant un rôle, mais qui, dès qu’elle s’approche du mythe, se met à en être un elle-même. Géante, impériale, folle, impressionnante, dramaturge de chansons qu’elle s’approprie corps et âme, elle est sans aucun doute ce qui fait que la magie, et la poésie, opèrent.

Et assister à un tour de magie, en écoutant du Barbara, il faut bien reconnaître que le programme est aussi alléchant qu’intrigant.

