Robin Aubert en trois temps

Bien sûr, on connaît le réalisateur, sensible et rude à la fois, capable autant de réinventer à sa sauce le cinéma de genre (Les affamés, Saint-Martyr-des-Damnés) que le naturalisme mélancolique (Tuktuq, À l’origine d’un cri). Mais c’est à Robin Aubert acteur que nous nous intéressons à l’occasion de la diffusion d’Autrui.





Autrui, de Micheline Lanctôt Photo : Métropole Films

Éloi, dans Autrui (Micheline Lanctôt, 2015)

Un soir d’hiver, Lucie, une jeune femme triste, ouvre sa porte à un sans-abri, installé dans sa cour. De Renoir (Boudu sauvé des eaux) à Alex Van Warmerdam (Borgman), le cinéma a souvent organisé ces rencontres entre la vie « normale » et la marginalité. Mais plutôt que de jouer l’opposition, Micheline Lanctôt opte plutôt pour un parallélisme entre la jeune femme en manque de repères et l’homme, trop abîmé pour en avoir encore. Crises de violences, borborygmes et bruits divers : Robin Aubert compose un itinérant presque dépossédé de son humanité qui remet en cause les limites de notre compassion et de nos désirs d’entraide.





La comtesse de Bâton rouge, d'André Forcier Photo : Max Films Production

Rex Prince, dans La comtesse de Bâton-Rouge (André Forcier, 1997)

Un jeune cinéaste tombe sous le charme d’une femme à barbe. Nous sommes en 1968, dans un monde où les cyclopes n’ont qu’à penser à des images pour qu’elles existent, et 20 ans plus tard, le jeune cinéaste pourra enfin montrer le film de son histoire d’amour. Comme toujours chez Forcier, c’est la fantaisie et l’imagination qui règnent. Dans ce monde où se résume presque tout Forcier, c’est Aubert qui interprète l’alter ego du cinéaste, réalisateur hanté, en proie aux doutes, mais aussi déterminé à rêver et à profiter, quoi qu’il arrive, de la fiction.





Tuktuq, de Robin Aubert Photo : K-Films Amérique

Tuktuq (Robin Aubert, 2016)

À la fois réalisateur et acteur, Aubert nous transporte dans le Grand Nord en inventant ce personnage de caméraman de télévision communautaire envoyé dans un village du Nunavik pour une mission gouvernementale aux motifs fallacieux. Certes ironiques et subversifs, mais également idéalistes et sensibles, le film et l’interprétation d’Aubert restent profondément motivés par l’idée de penser notre territoire, lieu d’habitat naturel pour certains, objet d’une possible exploitation pour les autres. Un rôle et un film aux confins du documentaire et de la fiction, pour mieux observer comment se marient, parfois, les convictions intimes et les engagements politiques.

