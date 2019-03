7 excellentes raisons d’aimer le cinéma de Ken Loach

Voyez La salle de danse sur ICI Télé le 17 mars, à 0 h 24

En 2014, La salle de danse, plongée dans l’Irlande des années 20-30 durant laquelle un leader communiste et anticlérical ouvre une salle de danse pour les jeunes, était son vingt-septième film. Et ce film lui ouvrait les portes d’une treizième sélection officielle au Festival de Cannes, rien que ça. Mais comment expliquer ce sentiment que Ken Loach est bel et bien le cinéaste le plus aimable au monde? Voici au moins sept raisons, toutes évidemment objectives.





La salle de danse, de Ken Loach Photo : Joss Barratt



Parce que son cinéma politique, généreux, ouvert, épris de dignité et de justice et résolument tourné vers le cœur nous fait nous sentir un peu plus humains. Et ce n’est pas une mince affaire.

Parce que, sans recours aux béquilles que sont parfois les effets spéciaux, sans explosions, sans cape ni collant moulant, il a inventé, avec son naturalisme lucide et tendre, une conception irrésistible du héros ordinaire (du petit garçon de Kes, son premier, à ce Jimmy Gralton, dans La salle de danse) dont le seul objectif est de servir le bien commun.





La salle de danse, de Ken Loach Photo : Joss Barratt



Parce qu’il n’a jamais misé sur la popularité ou la célébrité pour ses choix d’acteurs et qu’il ne s’est jamais trompé. Barry Ward, qui interprète Jimmy, en est une autre preuve.

Parce, depuis 1995 (avec Carla’s Song), il travaille avec un scénariste aussi bon et humaniste que lui : Paul Laverty. Et, il faut l’avouer, parce qu'ils sont rares, les cinéastes à se souvenir qu’un bon film, c’est d’abord et avant tout une bonne histoire.

Parce que son cinéma en est un d’utilité sociale qui s’indigne et se révolte alors que tout le monde préfère se fermer les yeux, quand il est âpre et rugueux (Sweet Sixteen, Le vent se lève, Raining Stones…), mais aussi quand il est plus assagi et lisse, comme dans La salle de danse.





La salle de danse, de Ken Loach Photo : Joss Barratt



Parce que, chez lui, dans ces films où le mot fraternité prend tout son sens, c’est toujours à plusieurs qu’on est les plus forts, et que cette idée est profondément réjouissante.

Parce qu’un cinéaste qui nous fait croire que la résistance au conservatisme peut aussi passer par la danse et la liberté des corps en mouvement, on ne peut que l’aimer.





