Laurence Anyways en trois scènes cultes

Le cinéma de Xavier Dolan est ainsi fait qu’il se caractérise, notamment, par de belles scènes marquantes. La mère éructant au téléphone dans J’ai tué ma mère, l’écran qui s’ouvre dans Mommy, le tango dans Tom à la ferme… Il n’y a pas un de ses films qui ne s’inscrit pas dans l’imaginaire collectif par quelques séquences inoubliables. Nous en avons retenu trois dans Laurence Anyways.

La scène du restaurant

Tout Dolan est dans cette séquence : les maquillages et les couleurs outrancières, les mots passionnés et sincères de Fred (Suzanne Clément), l’amoureuse de Laurence (Melvil Poupaud), de la serveuse d’un certain âge (Denise Filiatrault), les femmes maîtresses du destin collectif et surtout, surtout, l’émotion tellement à fleur de peau qu’elle en devient bouleversante.



La scène de bal

Sorte de pause baroque dans un récit plus réaliste, la scène se joue au son de Fade to Grey, de Visage, et nous immerge, quasiment comme dans un vidéo-clip, dans une fête hallucinante, où une Suzanne Clément en cape, les cheveux ramenés en un chignon échevelé rouge et incendiaire, traverse en volant presque et en tournant sur elle-même une marée de personnages tous plus extravagants les uns que les autres. Cette scène est comme un instant volé au temps du film, un instant de pure liberté et de pure beauté plastique, laissant transparaître l’hommage à la force motrice de cette femme et de cette actrice.



La pluie de vêtements

Dehors, il neige. Dans une voiture, une femme ferme les yeux. S’ouvre alors une séquence imaginaire, nous amenant à l’île au Noir en 1996, sous la musique synthétique de Moderat (A New Error). Des morceaux de glace se heurtent dans le fleuve. De dos, Laurence et son amoureuse marchent sur la route principale d’un village. Autour d’eux, des vêtements aux couleurs vives tombent du ciel au ralenti. Cette île, qui n’existe pas, ces vêtements enfin libérés de tous cintres, ces êtres humains qui s’aiment… En quelques traits, simples, mais inspirés, Dolan montre et dit tout : l’envie d’être libre, l’utopie d’un monde où les règles ne régiraient pas les comportements et les émotions, ainsi que le fantasme d’une communion entre la nature sauvage et la civilisation, tout aussi affranchie de conventions.