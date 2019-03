5 (ou plus!) cinéastes à célébrer en ce 8 mars

Le 8 mars, la tradition veut que l’on s’arrête pour 24 heures sur les nombreux enjeux de la condition féminine à travers le monde. Une journée, ce n’est pas assez. Mais saisissons tout de même l’occasion pour souligner le travail de ces femmes, pionnières ou non, qui font la preuve que oui, l’équité n’a que du bon.





Agnès Varda en conférence de presse le 13 février 2019 à Berlin Photo : AFP/Getty Images/TOBIAS SCHWARZ

Agnès Varda

C’est la doyenne. La reine. Celle qui, lorsque la Nouvelle Vague déferlait, se faisait tout de même une place, seule femme, haute comme trois pommes, au milieu de cette marée de réalisateurs. Cléo de 5 à 7, Sans toit ni loi, Jacquot de Nantes, Les glaneurs et la glaneuse… Que ce soit avec des fictions ou des documentaires, la cinéaste, aujourd’hui nonagénaire, mais toujours aussi active, pratique un cinéma de l’intimité sans jamais tomber dans le cliché du grattage de bobo doloriste. Non, chez elle, le plus profond et le plus grave se regardent en jouant, en s’amusant avec les formes et les histoires. Car son cinéma est, espérons-le, comme elle, éternellement jeune.





La Québécoise Marianne Farley, en nomination pour le meilleur court métrage de fiction, sur le tapis rouge des Oscars Photo : AFP/Getty Images/MARK RALSTON

Les cinéastes de courts métrages québécoises

Oui, Marianne Farley et son délicat Marguerite parties jusqu’aux Oscar ont ouvert la voie. Mais elle n’est pas seule. Et derrière cette brillante tête de file, elles sont nombreuses à faire rayonner le court un peu partout sur la planète grâce à leurs films inspirés et inspirants. Meryam Jobbeur et son Brotherhood, Ariane Louis-Seize et ses Petites vagues, Sandrine Brodeur-Desrosiers et son Juste moi et toi (primée à Berlin), Yen-Chao Lin et son Spirit Keepers of Makuta’ay… Et elles ne sont que les jolis arbres qui cachent la forêt touffue. Réjouissons-nous.





La réalisatrice écossaise Lynne Ramsay Photo : Matt Sayles

Lynne Ramsay

Malgré elle, la cinéaste écossaise s’est fait, cette année, le symbole de la sous-représentativité des femmes réalisatrices dans le merveilleux monde du cinéma. Par quelle opération démoniaque ne s’est-elle pas retrouvée nommée aux Oscar dans la catégorie de la meilleure réalisation alors que son travail formel, de sons et de textures, aussi hypnotique que brutal, dans You Were Never Really Here était épatant? Personne ne le saura. Mais puisque le 8 mars est la journée idéale pour dénoncer les injustices, nous en profitons pour lui accorder tous les lauriers qu’elle mérite.





Ava DuVernay Photo : Invision/Willy Sanjuan

Les filles Netflix

Dans le merveilleux chambardement généralisé de l’industrie du cinéma, qui voit Netflix se tailler une part du lion en attirant chez lui tout ce que le cinéma traditionnel compte de réalisateurs qui comptent (Cuaron, Soderbergh, Scorsese, les Coen…), quelques filles ont heureusement réussi à se faufiler. Nicole Holofcener, avec Land of Steady Habits ou Susanne Bier avec Bird Box, bien sûr, mais aussi, dans les mois à venir, l’Espagnole Isabel Coixet, dont le film Elisa et Marcela est aussi parvenu à se faire remarquer au Festival de Berlin, Dee Rees qui, après Mudbound, présentera The Last Thing He Wanted, Ava DuVernay et son Central Park Five, ou encore le très attendu First Ladies, écrit et joué par la formidable comique Tig Notara, qui suivra, sur le mode comédie, les aventures de la première présidente des États-Unis et de sa femme. À suivre.





La cinéaste Claire Denis Photo : nicolas genin, Paris, France

Claire Denis

Elle est capable de passer du drame le plus existentiel au film de vampires le plus sanglant, en passant par la comédie la plus lumineuse. Claire Denis peut probablement tout faire, même un film de science-fiction où elle mêle métaphysique, ultra-sexualité, première expérience en anglais, Robert Pattinson et Juliette Binoche! High Life, toujours pas sorti sur les écrans québécois (et nous commençons à être impatients), fait assurément partie de ces films qui rappellent l’évidence : être cinéaste, ce n’est pas une question de genre, mais de maîtrise et d’imagination. Qualités que Claire Denis possède sans aucun doute.





Bon 8 mars!