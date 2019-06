Le trésor d’ICI Tou.tv : Les femmes du 20e siècle, de Mike Mills

Être mère : de tout temps, pour toutes les femmes, le défi est de taille. Car être mère, ce n’est pas qu’aimer, protéger ou faire risette. C’est aussi s’abonner aux doutes et aux incertitudes. Surtout lorsqu’on est seule.

C’est ce que découvre Dorothea Fields, la cinquantaine dans la Californie de 1979, mère exemplaire et libre mais que les problèmes de communication de plus en plus nombreux avec son fils adolescent font vaciller. Comment renouer le lien? Comment refaire du foyer un lieu de complicité? Comment ne pas laisser les non-dits et les reproches gangréner encore davantage la relation? Mais surtout, comment faire pour que son fils ne rentre pas dans le moule et ne devienne pas un homme comme les autres? Dépassée (car même les femmes fortes et indépendantes peuvent l’être), Dorothea fait alors appel à deux jeunes femmes – sa locataire Abby, une jeune photographe gentiment punk (Greta Gerwig), et la meilleure amie du garçon, 17 ans, au physique aussi doux que sa rébellion contre le monde est violente (Elle Fanning) –, en espérant qu’il y aura dans cette communauté de femmes un peu bancales, un peu à côté de la plaque, de quoi construire un homme bien. Mais surtout, Dorothea comprend que dans cette Amérique en train de changer et de réévaluer ses valeurs collectives à l’aune de moins d’insouciance et de plus d’individualisme, elle doit elle aussi accepter d’évoluer.





Les femmes du 20e siècle, de Mike Mills Photo : Entract Films



Jazz doux, jeune acteur au charme indolent (Lucas Zumann, aux faux airs de petit frère de Timothée Chalamet), actrice que l’on fait dévier de sa persona habituelle (Annette Bening, formidable de vitalité), esprit des années 70, naturalisme clair mêlé d’effets de style dynamiques et inventifs, relations humaines complexes et contradictoires observées avec ce léger décalage qui fait le regard singulier : oui, le manuel du parfait petit film américain indépendant a été lu et digéré dans Les femmes du 20e siècle. Mais impossible à nier, le long-métrage de Mike Mills (ancien réalisateur de clips, notamment pour Air, et qui a conçu ce film comme une déclaration d’amour à sa propre mère – il n’y a pas de hasard) dégage un charme et une atmosphère sensible qui rendent ce récit d’initiation d’une sincérité assez irrésistible.

Car au fond, tant du côté de ce jeune homme qui cherche à exister que de celui de ces trois femmes aux prises avec mille et une interrogations, ce dont parle Les femmes du 20e siècle est d’abord d’émancipation, de ce mouvement qui nous pousse tous à nous libérer des apprentissages, des conventions, des normes pour enfin réussir à être nous-mêmes. Dans de petites scènes douces et tendres, sans cris, sans larmes, intimes et anodines, portées par des actrices d’une justesse folle, le film, doux et attachant, parvient alors, sans non plus se transformer en guide didactique pour ados troublés, à simplement inspirer en observant ce que le temps qui passe fait aux humains. Ce qui n’est pas une mince qualité.





