Sous surveillance : la recette Redford

C’est en 1980, avec Des gens comme les autres (Ordinary People), que Robert Redford prouve qu’il est plus qu’un bel acteur, soit aussi un réalisateur précis, sensible et puissant. Suivront quelques preuves de plus (L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, Quiz show, Lions et agneaux…) jusqu’à Sous surveillance (The Company You Keep), en 2013. Ce thriller médiatico-juridique, adapté d’un roman de Neil Gordon, réunit toute une distribution (Susan Sarandon, Nick Nolte, Stanley Tucci, Brenda Gleeson, Julie Christie…), mais on y retrouve surtout pas mal des ingrédients qui ont fait le style Redford.





Les médias

Évidemment, lorsqu’on a joué dans le culte et essentiel film Les hommes du président (Alan J. Pakula, 1976), rien d’étonnant à ce que l’univers médiatique reste un point d’ancrage important de sa pensée. Ici, c’est encore une fois la figure du journaliste à l’ancienne (haïssant Twitter, prenant ses notes à la main!) en preux chevalier défendant la vérité qui s’impose, sous les traits de Shia LaBeouf. Le protagoniste découvre qu’un avocat en droit civil est en réalité un militant radical pacifiste recherché pour meurtre depuis les années 70.





Le passé et l’ambiguïté morale

Des Trois jours du condor (Sidney Pollack, 1975) jusqu’à La conspiration (Redford, 2011), le magnétique Robert a toujours aimé trifouiller dans les zones d’ombre de l’âme humaine, celle où, sous les plus nobles idéaux, se cachent parfois des pulsions beaucoup moins avouables. La fin justifie-t-elle les moyens? Au nom de plus grand que soi, peut-on exterminer plus petit? Peut-on vraiment expier nos fautes passées? Autant de questions qui hantent Sous surveillance, film dans lequel presque aucun des personnages ne parvient à réellement se détacher du passé.





Les relations entre les civils et les gouvernements

Comment les décisions prises au-dessus de nos têtes se répercutent-elles directement sur nous? Les effets du politique sur l’humain ont souvent été au cœur des films de Redford (Lions et agneaux, 2007). Cette fois, plus encore. La mise en scène classique est au service des acteurs et des dialogues, le récit est efficace : Sous surveillance n’est peut-être pas un chef-d’œuvre, mais il reste un film comme on n’en fait presque plus (malgré un petit parfum de « c’était mieux avant », c’est-à-dire dans les années 70, qui agace par moments). C’est probablement parce que son intérêt premier n’est ni les effets spéciaux, ni les retournements de scénario, mais bien la matière humaine qu’il travaille : ces choix que nous faisons, que nos gouvernements nous forcent parfois à faire, et avec lesquels nous devons vivre toute notre vie.







