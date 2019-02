Plein écran, épisode 19 : le partage interculturel, mission possible?

Le lundi 25 février avait lieu aux Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) une table ronde sur le sujet fort contemporain du partage interculturel.

Au cours de l’été dernier, la notion d’appropriation culturelle a fait couler beaucoup d’encre et a déchaîné les passions. Mais pouvons-nous en discuter sous l’angle de l’ouverture et du dialogue? Pouvons-nous parler plutôt de partage interculturel?

Comment s’ouvrir à la culture de l’autre? Comment la représenter? Vivons-nous dans une ère plus propice au partage culturel, après que plusieurs cinéastes se sont essayés à le faire? On pense entre autres à Chloé Leriche avec Avant les rues, à Geneviève Dulude-DeCelles avec Une colonie, et à Myriam Verreault avec bientôt Kuessipan.

Autant de questions qu’Helen Faradji a posées à ses pertinents invités : la cinéaste Kim O’Bomsawin (Ce silence qui tue, Du Teweikan à l’électro – à découvrir sur ICI Tou.tv), Odile Joannette, la nouvelle directrice générale de Wapikoni mobile, la cinéaste issue du Wapikoni Katherine Nequado (La pomme, Authentique) et le professeur Denis Bellemare, membre du comité scientifique de la Chaire UNESCO en transmission culturelle chez les Premiers peuples à l’Université du Québec à Chicoutimi.



