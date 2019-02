Oscar 2019 : quelques prédictions

A priori sans animateur (après que Kevin Hart ait renoncé à les présenter), les Oscar nous réserveront-ils d’autres surprises dimanche soir?

Assistera-t-on au triomphe de Netflix (entre autres avec Roma et The Balad of Buster Scruggs)? Le symbolisme sociologique sera-t-il plus fort que la qualité artistique? A Star Is Born s’avérera-t-il un pétard mouillé? Aucune idée. Toutefois, puisque rien n’est garant de l’avenir, autant essayer de faire quelques prédictions.





Mahershala Ali et Viggo Mortensen dans une scène du film « Le livre de Green » Photo : Universal Pictures

Pour le meilleur film, sont nommés :

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

Si le cinéma devait l’emporter et que les critères artistiques étaient seuls maîtres à bord, la récompense ne pourrait pas échapper à Roma, d’Alfonso Cuaron. Toutefois, le temps du consensus et des volontés de rassembler le plus grand nombre semblant être venu à Hollywood, le fort gentil Green Book pourrait bien créer la surprise.





En 2018, Netflix a distribué le film Roma, qui a été qualifié de chef d'œuvre par plusieurs experts en cinéma. Photo : La Presse canadienne/Netflix/Carlos Somonte

Pour la meilleure réalisation, sont nommés :

Alfonso Cuaron (Roma)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Adam McKay (Vice)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Ce sera à remarquer (pas autant que l’absence de femmes, notamment de Lynne Ramsay, nommées…), mais il serait fort possible que cette année, le meilleur film, si le prix revient à Green Book, n’ait même pas son réalisateur nommé dans ladite catégorie. Alfonso Cuaron, orfèvre d’un noir et blanc aussi lumineux qu’intimiste et épique, devrait logiquement l’emporter.





The Wife, de Björn Runge Photo : Métropole Films

Pour la meilleure actrice, sont nommées :

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (The Favourite)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Il y a quelques mois, Lady Gaga faisait figure de favorite, mais depuis, Glenn Close a remporté tous les trophées imaginables, prouvant que l’expérience compte plus que les coups de pub. À moins que l’extraordinaire et surprenante Yalitza Aparicio, dans Roma, ne crée la surprise?





Christian Bale interprète Dick Cheney dans le film Vice Photo : Annapurna Pictures

Pour le meilleur acteur, sont nommés :

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

Il s’agit d’une grosse compétition cette année, puisque chacun des acteurs nommés pourrait légitimement prétendre l’emporter. Toutefois, au rayon de la transformation physique et du charisme d’une intensité rare, Christian Bale, moins spectaculaire, mais plus convaincant que Rami Malek, domine avec son interprétation machiavélique de Dick Cheney.





First Reformed, de Paul Schrader Photo : EyeSteel Films

Pour le meilleur scénario, sont nommés :

The Favourite (Deborah Davis and Tony McNamara)

First Reformed (Paul Schrader)

Green Book (Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly)

Roma (Alfonso Cuaron)

Vice (Adam McKay)

Juste pour le plaisir de voir ce bougon de Paul Schrader et remettre tout Hollywood à sa place (ce qu’il fait à longueur d’interviews), il serait tentant de lui remettre ce prix. En outre, c’est la première nomination à vie de l’auteur (jamais nommé même pour Taxi Driver!) et First Reformed est un film qui n’a assurément pas eu l’attention qu’il méritait.





Les deux acteurs principaux du film If Beale Street Could Talk : KiKi Layne (à droite) et Stephan James (à droite) Photo : Avec l'aimable autorisation du TIFF

Pour le meilleur scénario adapté, sont nommés

A Star Is Born (Eric Roth, Will Fetters et Bradley Cooper)

The Ballad of Buster Scruggs (Joel Coen et Ethan Coen)

BlacKkKlansman (Charlie Wachtel et David Rabinowitz, Kevin Willmott et Spike Lee)

If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins)

Can You Ever Forgive Me? (Nicole Holofcener et Jeff Whitty)

La remise de ce prix est plus difficile à prévoir. Celui-ci pourrait servir de lot de consolation pour le très beau, mais peu soutenu, If Beale Street Could Talk, adapté avec finesse et émotion d’un roman de James Baldwin.





Cold war Photo : avec la permission du WIFF

Pour la meilleure direction photo, sont nommés

The Favourite (Robbie Ryan)

Never Look Away (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuaron)

A Star Is Born (Matty Libatique)

Cold War (Lukasz Zal)

La compétition se jouera-t-elle entre des noirs et blancs? Lukasz Zal et Alfonso Cuaron sont en tout cas au coude-à-coude. Le supplément émotif et la profondeur sensuelle du Polonais pourrait jouer en sa faveur et permettre à Cold War de remporter une récompense digne de sa réussite.





Une affaire de famille, d'Hirokazu Kore-eda Photo : Métropole Films

Pour le meilleur film étranger, sont nommés :

Capernaum (Liban)

Cold War (Pologne)

Never Look Away (Allemagne)

Roma (Mexique)

Shoplifters (Japon)

Rare année où deux des concurrents apparaissent dans d’autres catégories majeures, 2019 pourrait confirmer dans cette catégorie le choix du Festival de Cannes 2018 : Shoplifters, du japonais Kore-eda. Moins artistiquement ciselé que Cold War ou Roma, il est pourtant fait d’une dentelle scénaristique et émotive parfaitement irrésistible.





Fauve, de Jérémy Comte Photo : H264 Distribution

Pour le meilleur court métrage de fiction, sont nommés :

Detainment (Vincent Lambe et Darren Maho)

Fauve (Jeremy Comte et Maria Gracia Turgeon)

Marguerite (Marianne Farley et Marie-Helene Panisset)

Mother (Rodrigo Sorogoyen et María del Puy Alvarado)

Skin (Guy Nattiv et Jaime Ray Newman)

Soyons chauvins? Oui, une minute, pour souligner l’incroyable présence de deux films québécois dans cette catégorie. Mais non, pour attribuer le prix à Fauve, dont l’assurance de mise en scène, l’univers hypnotique et le récit poignant méritent absolument la reconnaissance.